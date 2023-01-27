بطولة إفريقيا للامم للمحليين : الكاف تعلن عن زيادة معتبرة في قيمة جوائز نسخة الجزائر

أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) عن زيادة هامة في جوائز بطولة إفريقيا للامم لكرة القدم للاعبين المحليين "شان-2022" المؤجلة الى 2023 والمتواصلة فعالياتها بالجزائر إلى غاية 4 فيفري المقبل.

وكشفت الكاف اليوم الجمعة عبر موقعها الرسمي على شبكة 'الانترنت' أن "القيمة المالية للفائز في بطولة افريقيا للامم للاعبين المحليين (شان الجزائر-2022) سترتفع بنسبة 60 بالمائة" موضحة أن رئيس الكاف باتريس موتسيبي أكد أن "القرار يتماشى مع استراتيجية هيأته لزيادة القيمة التجارية للمسابقات الإفريقية".

وعليه، فان الفائز بلقب النسخة السابعة بالجزائر سيغنم 2 مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ مليون و250 ألف دولار أمريكي الذي حصل عليه البطل السابق قبل عامين.

من جهته، سيحصل الوصيف على 800 ألف دولار أمريكي بينما سيكون نصيب الفريقين صاحبي المركزين الثالث والرابع 500 ألف دولار لكل منهما.

وأوضحت الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم أن "المنتخبات الأربعة التي تغادر المسابقة في الدور ربع النهائي ستحصل على 400 ألف دولار لكل منها فيما سيحصل المنتخبان اللذان احتلا المركز الثاني في المجموعات المكونة من ثلاثة منتخبات على مكافأة ب300 ألف دولار لكل منهما وهو نفس المبلغ الذي سيتم اسناده للمنتخبات التي احرزت المركز الثالث في المجموعات المتالفة من أربعة فرق.



