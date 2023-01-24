قفصة: الإعلان عن تنظيم يوم ترويجي خلال شهر مارس القادم لمنطقة السند الجبل كوجهة سياحية بديلة

أعلن رئيس بلدية السند، الراشدي الناصري، اليوم الثلاثاء،عن تنظيم يوم ترويجي في 18 مارس القادم للسياحة البديلة بقرية السند الجبل بولاية قفصة، وذلك في إطار تصنيف المغاور البربرية ضمن المعالم الأثرية المحمية التونسية، وإدارج بلدية السند ضمن البلديات السياحية.

وأوضح الناصري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الهدف من هذا اليوم الترويجي يتمثّل بالأساس في التعريف بالموروث الثقافي المادي واللامادي الذي تزخر به بلدية السند كوجهة سياحية بديلة، سيما وانها تتمتع بمقومات تاريخية تؤهلها لاستقطاب السياح.

وأضاف ان الاستعدادات لهذا اليوم الترويجي انطلقت بالتنسيق مع ولاية قفصة ومكوّنات المجتمع المدني بالمنطقة، وسيتضمن برنامجه فقرات تنشيطية خاصة بالموروث الثقافي المميز لمنطقة السند الجبل من صناعات تقليدية وحرف وأكلات، بما سيمكن من الترويج لبلدية السند كوجهة سياحية بديلة وإضافية في السياحة الداخلية، إضافة إلى خلق حركية اقتصادية بالمنطقة.

يذكر ان جلسة عمل انتظمت بمقر ولاية قفصة خلال شهر جانفي الجاري بإشراف والي الجهة نادر الحمدوني ومختلف الاطراف المتدخلة في إطار التحضير لليوم الترويجي السياحي لبلدية السند والمغاور البربرية كوجهة سياحية بديلة.

ابراهيم







