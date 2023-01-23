البطولة المغربية - المدرب التونسي مهدي النفطي يقود الوداد الى الفوز على شباب السوالم و الالتحاق بالجيش الملكي في الصدارة

قاد المدرب التونسي مهدي النفطي فريقه الوداد الرياضي المغربي للفوز على على شباب السوالم بهدف دون رد، امس، في ختام الجولة الرابعة عشرة من البطولة المغربية لكرة القدم.

وسجل أيمن الحسوني هدف المباراة الوحيد ليلتحق الوداد بصدارة البطولة برصيد (28) نقطة بالشراكة مع فريق الجيش الملكي، فيما بقي شباب السوالم برصيد (20) نقطة في المركز السابع.

وينتظر ان يشتد التنافس بين فريقي النفطي ( الوداد) ومواطنه منذرالكبير المشرف على فريق الرجاء البيضاوي من اجل صدارة البطولة المغربية حيث يحتل الرجاء المركز الثالث برصيد 26 وبفارق نقطتين عن الوداد والجيش (28 نقطة) بعد 14 جولة.



وفي الجولة ذاتها، من البطولة المغربية فاز المغرب التطواني على الفتح الرياضي بهدفين مقابل هدف، ليرتفع بنقاطه إلى (16) نقطة في المركز الثاني عشر ويبقى الفتح الرباطي في المركز الرابع برصيد (26) نقطة.

وفي مباراة أخرى فاز أولمبيك آسفي على أولمبيك خريبكة بهدف دون رد، ليصعد أولمبيك آسفي للمركز الخامس برصيد (23) نقطة، في حين بقي أولمبيك خريبكة في المركز الخامس عشر برصيد (6) نقاط.

وتغلب شباب المحمدية على اتحاد طنجة بهدف دون رد، ليرفع شباب المحمدية رصيده إلى (18) نقطة في المركز الحادي عشر، فيما بقي اتحاد طنجة في المركز الأخير بنقطتين.



