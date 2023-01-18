تاهل 24 منتخبا الى الدور الرئيسي لبطولة العالم 2023 لكرة اليد على اساس الثلاثي الاول من كل مجموعة . وتتواصل التصفيات في الدور الثاني ضمن اربع مجموعات متكونة من6 منتخبات كل واحدة ويتاهل الاول و الثاني في نهاية بطولة مصغرة للمجموعة من 3 مقابلات لكل منتخب .

وضمت مجموعة ال24 في الدور الرئيسي بالخصوص منتخبات مصر والراس الاخضر عن القارة الافريقية وذلك جانب منتخبي البحرين وقطر (عرب اسيا) فيما خرجت منتخبات تونس و الجزائر و المغرب والسعودية من الدور الاول



وستكون القارة الافريقية ممثلة في الدور الثاني بمنتخب مصر القوى الذي فرض سيطرة كلية على مجموعته في الدور الاول وحمل معه 4 نقاط وذلك الى جاتب منتخب الراس الاخضر الذي ظهر بوجه مرضي وضمن التاهل الى الدور الثاني في اول مشاركة له في المونديال مؤكدا جدارة بمركز الوصيف في بطولة امم افريقيا بمصر 2021

وسيكون منتخب مصر مؤهلا منطقيا للعبور الى الدور الثاني وهو يحمل امال كرة اليد العربية و الافريقية في مزيد البروز في المونديال الاوروبي بعد خروج منتخبات تونس والجزائر والمغرب والسعودية .وسيتنافس بطل افريقيا مع منتخب الدنمارك في مجموعته من اجل المركز الاول .



ومن جهته لئن تبدو حظوظ منتخب الراس الاخضر في العبور الى الدور ربع النهائي ضعيفة حيث انه يخوض الدور الثاني برصيد صفر من النقاط الى جانب بالخصوص السويد ب 4 نقاط و البرتغال ب( 2 نقطتان) و ايسلندا ب(2 نقطتان ) فان هدفه هو الخروج بترتيب عالمي مشرف في اول ظهور له في المونديال وتاكيد حضوره اللافت على الساحة القارية في السنوات الماضية .



في ما يلي توزيع مجموعات الدور الثاني لمونديال كرة اليد 2023 إثر نهاية مباريات الدور الأول من البطولة :



المجموعة الأولى :

1- إسبانيا 4 نقاط (+18)

2- فرنسا 4 نقاط (+6)

3- سلوفينيا 2 نقطة (+5)

4- مونتنيغرو 2 نقطة (-2)

5- بولنونيا 0 نقطة (-11)

6- إيران 0 نقطة (-16)



المجموعة الثانية:

1- السويد 4 نقاط (+15)

2- البرتغال 2 نقاط (+3)

3- ايسلندا 2 نقطة (+2)

4- المجر 2 نقطة (-5)

5- البرازيل 2 نقطة (-6)

6- الرأس الأخضر 0 نقطة (-9)



المجموعة الثالثة :

1- النرويج 4 نقاط (+12)

2- ألمانيا 4 نقاط (+5)

3- صربيا 2 نقطة (+9)

4- هولندا 2 نقطة (+9)

5- قطر 0 نقطة (-14)

6- الأرجنتين 0 نقطة (-21)



المجموعة الرابعة:

1- الدانمارك 4 نقاط (+30)

2- مصر 4 نقاط (+28)

3- كرواتيا 2 نقطة (+9)

4- البحرين 2 نقطة (-13)

5- بلجيكا 0 نقطة (-16)

6- الولايات المتحدة الأمريكية 0 نقطة (-37)



يذكر ان كل منتخب من المجموعة سيلاقي المنتخبات الثلاثة الاخرى التي لم يسبق له ملاقاتها في الدور الاول مع احتساب رصيد النقاط التي جمعها من الدور الاول دون اعادة التبارى مع فرق مجموعته في الدور الاول.

وفي نهاية الدور الثاني سيتاهل اول وثاني كل مجموعة الى ربع النهائي حيث تبدا التصفيات المباشرة من مباراة واحدة بخروج المغلوب









