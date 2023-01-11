بطولة العالم لكرة اليد 2023 : المنتخب التونسي من أجل مشاركة مشرفة

يستهل المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد يوم الجمعة القادم مشواره في بطولة العالم التي تفتتح اليوم في نسختها الثامنة والعشرين ( بولونيا والسويد 2023) وتتواصل حتى 29 جانفي الجاري.

ويلاقي المنتخب الوطني نظيره البحريني يوم الجمعة في افتتاح مشواره في المونديال ضمن منافسات المجموعة الثامنة.



ويسعى المنتخب الوطني التونسي، الذي سيشد الرحال الى السويد بعد يوم الخميس القادم، في مشاركته المونديالية السادسة عشر والخامسة عشر على التوالي الى تحقيق نتيجة ايجابية وادراك الدور الثاني، بعد نكسة النسخة السابقة بمصر التي أنهاها زملاء اللاعب أسامة البوغانمي في المركز 25 .



وتبدو حظوظ المنتخب الوطني التونسي وافرة لبلوغ الدور الثاني بمعنويات عالية للاعبين بعد التتويج ببطولة الأمم الأربع "يالو كاب" اثر الانتصارات التي تحققت في مرحلة التحضيرات للمونديال . ويذكر ان المنتخب التونسي فاز في اطار التحضيرات على منتخبات قطر 23-22 وعلى بولونيا 32-31 وعلى البرازيل 29-24 وعلى كوريا الجنوبية 35-32 وعلى الجزائر في مناسبتين 32-30 و29-23 مقابل تعادل مع قطر 22-22



ويؤكد بعض الخبراء على انه وجب التعاطي بواقعية مع الانتظارات من مشاركة المنتخب التونسي في مونديال 2023 باعتبار ان المنتخب الوطني انهى مشاركته في بطولة العالم الاخيرة 2021 في المركز 25 كما انه اكتفى بالمركز الرابع في بطولة امم افريقيا الماضية بما يجعل الرهان الاساسي للمنتخب التونسي في نسخته الحالية هو الظهور بوجه افضل من مونديال 2021



وسيكون ابناء المدرب باتريك كازال امام رهان الفوز على منتخبي البحرين وبلجيكا من اجل ضمان مركز ثان حيث تبدو المهمة صعبة جدا امام بطل العالم منتخب الدنمارك المرشح لتصدر مجموعته لكن تحقيق تلك الهدف ليس من تحصيل الحاصل وعلى الفريق ان يثبت جدارته يوم الاختبار من خلال عدم استسهال المهمة امام منتخب البحرين الذي يعد من أقوى المنتخبات الآسياوية في السنوات الأخيرة ببلوغه نهائي بطولة آسيا للأمم في 5 مناسبات في آخر 7 نسخ ( من 2010 الى 2022)، وقد استفاد في الفترة الماضية من مدرسة تدريب ايسلاندية طبعت اداء الفريق باداء السريع واحكام خطة الهجوم الخاطف حسب الفني التونسي محمد علي الصغيرفي تصريح سابق لوكالة (وات).

وتكتسي المباراة مع البحرين اهمية بالغة من ناحية حسابات التاهل وحفز اللاعبين التونسيين ودعم ثقتهم في قدرتهم على تحقيق افضل النتائج في بقية مشوار البطولة.



كما ان المنافس الثاني للمنتخب التونسي في الدور الاول (منتخب بلجيكا) يضم عديد العناصر الناشطة في بطولات أوربية .ورغم محدودية تاريخه اذا لم يسبق له بتاتا أن شارك في بطولة العالم ولا فينهائيات بطولة أوروبا ولا في دورة الألعاب الأولمبية، فانه سيسعى الى احداث المفاجاة وهو قادر على ان يحرج المنتخب التونسي .



وسيعوّل الاطار الفني للمنتخب الوطني التونسي في مغامرته المونديالية على عناصر تجمع بين الخبرة والشباب و الموهبة، على غرار أصيل النملي ثاني أفضل رياضي لسنة 2022 في استفتاء وكالة "وات"، وحازم باشا و محمد أمين درمول و أسامة البوغانمي، وهي عناصر بمقدورها الذهاب بالمنتخب الى أبعد ما يمكن واستعادة ملحمة 2005 حين بلغ المنتخب مع جيل المدرب الوطني المساعد وسام حمام نصف نهائي بطولة العالم بتونس، ونهائي كأس العالم للأمم 2006 المصغرة بالسويد.

كما يعتمد الفريق على ثلاثة حراس مرمى من اعلى مستوى . وفي تصريح لوكالة (وات) اكد المدرب محمد علي الصغير المتوج باللقب القاري في مناسبتين مع المنتخب الوطني لواسط 2012 و2016 " ان المنتخب التونسي يدخل لاول مرة غمار المونديال وفي رصيده البشري ثلاثة حراس مرمى من مستوى عال ويتساوون تقريبا على مستوى الجاهزية الفنية والبدينة وهو ما يعتبر اضافة هامة للمنتخب الوطني الذي خاض دورات سابقة في كاس العالم بحراس تتفاوت مستوياتهم مشيرا الى ان حارس المرمى يمكن ان يعطي ما نسبته 40 بالمائة على الاقل كاضافة لاداء الفريق "



وكانت الجامعة التونسية لكرة اليد قد أعلنت في وقت سابق عن القائمة النهائية التي اختارها المدرب الوطني باتريك كازال للمشاركة في مونديال بولونيا و السويد والتي تتركب من 18 لاعبا هم: أصيل النملي، ياسين بالقايد، مهدي الحرباوي (حراسة المرمى) - أسامة البوغانمي،غسان التومي (جناح أيسر) - يوسف معرف، أسامة الرميكي، حازم باشا (ظهير أيسر) - عبد الحق بن صالح، محمد أمين درمول، بلال العبدلي (منسق) - نور الدين ماوة ، أنور بن عبد الله (ظهير أيمن) - عصام رزيق، طارق جلوز (جناح أيمن) - جهاد جاب الله ، إسلام الجبالي،غازي بن الغالي (لاعب دائرة) .





تجدر الاشارة أنّ 32 منتخبا سيشارك في البطولة وتم تقسيم المنتخبات على 8 مجموعات، وستتأهل المنتخبات صاحبة المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة إلى الدور الثاني الذي سيضم 24 منتخبا، يتم تقسيمها على أربع مجموعات، حيث تضم كل منها ستة منتخبات تتنافس فيما بينها بنظام البطولة من دور واحد، ويحمل كل منتخب معه رصيده من النقاط الذي جمعه من الدور الاول على أن يتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، الذي يعد بداية الأدوار الإقصائية وخروج المغلوب.

وسيلاقي المنتخب التونسي في الدور الاول لمونديا كرة اليد ، بمدينة مالمو السويدية، منتخب البحرين يوم الجمعة 13 جانفي، قبل التباري مع نظيره البلجيكي الأحد 15 جانفي، على ان يختتم مقابلات الدور الاول بملاقاة نظيره الدنماكري يوم الثلاثاء 17 من نفس الشهر.



ويذكر ان افريقيا ستكون ممثلة في المونديال بمنتخبات خمسة منتخبات وهي تونس والجزائر ومصر والمغرب والراس الاخضر. كما تشارك في البطولة العالمية منتخبات قطر والسعودية والبحرين .



