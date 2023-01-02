بلدية رادس تدعو متساكني عدد من الأحياء المدرجة بأعمال التهيئة والتعبيد إلى التعجيل بتقديم مطالب التزود بالمرافق الأساسية

دعت بلدية رادس من ولاية بن عروس متساكني عدد من الانهج بالمنطقة البلدية إلى التسريع بتقديم مطالب التزود بالمرافق الأساسية في أقرب وقت وذلك قبل الشروع في أعمال التهيئة والتعبيد والتي ستنطلق خلال الفترة القليلة القادمة.



ووفق بلاغ صادر عن البلدية، فإن أعمال التهيئة والتعبيد تأتي في اطار استكمال برامج البلدية المتعلقة بالبنية التحتية وتحسين نوعية الحياة بعدد من الاحياء، وستشمل هذه الاعمال كلّا من أنهج بنزرت وأريانة وعزيزة عثمانة، والمدينة العتيقة بالمراح، وشارع المنجي سليم، ونهج الامل، ونهج الفضيلة، ونهج البركة.

كما تشمل أعمال التهيئة الانهج الرئيسية والفرعية بكل من حي العروي، وحي صولة، وحي السعيدي، وارض المعلمين، ونهج سيدي بوسعيد، المدرجة ضمن مشروع تصريف مياه الأمطار وتعبيد الطرقات.

ويأتي هذا البلاغ لتيسير ربط متساكني هذه الانهج بالشبكات العمومية (ماء وكهرباء وغاز وتطهير) بعد التدخل فيها بأعمال تهيئة وتجديد، ولضمان انجاز هذه المشاريع في افضل الظروف، وكذلك لاعلام المواطنين بأنه لايمكن بأي حال المساس بالطرقات بعد الانتهاء من إنجاز هذه المشاريع واستكمال عملية التعبيد بها.



