الرياضة التونسية - تونس في المونديال والمنستير بطل افريقيا للسلة وفريق اليد للترجي بطل العرب وافريقيا و انس جابر تتالق في ابرز عناوين عام 2022

شهد عام 2022 على تألق للرياضية التونسية، سواء في الرياضات الجماعية أو الفردية، تمظهر بالخصوص من خلال الحضور في عدد من المحافل الدولية وحصد العديد من الألقاب والميداليات.





ومن بين أبرز الأحداث التي تصدرت المشهد الرياضي خلال هذا العام،يمكن الاشارة الى مشاركة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم للمرة السادسة في تاريخه في نهائيات كأس العالم قطر 2022، وقد جمع المنتخب الوطني في الدور الاول من المونديال 4 اربع نقاط من تعادل مع الدنمارك صفر لصفر و فوز على فرنسا 1-صفر مقابل هزيمة امام استراليا 0-1. وتوج اللاعب عيسى العيدوني بلقب افضل لاعب كرة قدم تونسي لعام 2022 في الاستفتاء السنوي لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات)



كما سجل عام 2022 تتويج الترجي الرياضي التونسي بالبطولة العربية و بالبطولة الافريقية لكرة اليد على حساب الزمالك المصري فيما توج الاتحاد الرياضي المنستيري بلقب كأس الرابطة الإفريقية للأندية لكرة السلة.



أما في الرياضات الفردية، فقد تصدرت الانجازات التي حققتها البطلة التونسية أنس جابر سجل الأحداث الرياضية،خلال عام 2022 وذلك بعد تمكنها من الفوز بببطولة مدريد للماسترز (1000 نقطة) و بطولة برلين (500 نقطة)، فضلا عن تحقيقها لنتائج مشرفة في بطولات الغراند سلام ببلوغها لنهائي ويمبلدون و نهائي بطولة أمريكا المفتوحة، ما أهلها للصعود للمركز الثاني في التصنيف العالمي لرابطة محترفات التنس كأفضل انجاز على الاطلاق للتنس التونسي والعربي والافريقي.

وتتويجا لموسم ناجح فازت انس جابر بلقب افضل رياضية تونسية لعام 2022 في الاستفتاء الرياضي الوطني الذي تنجزه سنويا وكالة تونس افريقيا للانباء (وات) وحافظت على لقب افضل رياضية في تونس منذ عام 2018



ومن جهته تالق لاعب التايكواندو البطل الأولمبي التونسي محمد خليل الجندوبي اثر صعوده إلى المرتبة الأولى عالميا في التنصنيف الأولمبي لوزن -58كغ الصادر عن الاتحاد الدولي لللعبة، وليمثل هذا التصنيف انجازا تاريخيا غير مسبوق لأي رياضي تونسي على مستوى جداول الترتيب التي تصدرها الهيئات الرياضية الدولية.

وتوج خليل الجندوبي بلقب افضل رياضي تونس لعام 2022 في استفتاء وكالة تونس افريقيا للانباء (وات).

كما واصل عدد من الرياضيين التونسيين تألقهم وفرض أنفسهم بقوة على الصعيد القاري و الاقليمي و الدولي، على غرار الرباعة غفران بالخير و الرباع أيمن باشا والمصارعة مروى العامري الذين حصدوا الذهب في ألعاب وهران المتوسطية التي أنهتها تونس في المركز العاشر، في جدول ترتيب الميداليات، بعد أن حصدت 27 ميدالية، منها 6 ذهبية و 8 فضية و 13 برونزية.





وفي ما يلي أبرز الأحداث والتتويجات التي تحققت للرياضيين والفرق في تونس خلال السداسي الاول لعام 2022 ( جانفي -جوان) :



شهر جانفي

9 جانفي

افتتاح النسخة 33 من بطولة كأس الأمم الأفريقية

افتتحت في الكاميرون النسخة 33 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 لكرة القدم بعد عام من تأجيلها بسبب جائحة كورونا.

12 جانفي

كاس امم افريقيا - المنتخب التونسي ينهزم امام مالي 0-1 في لقاء عرف "مهزلة تحكيمية"

استهل المنتخب التونسي لكرة القدم مشاركته في نهائيات كاس امم افريقيا (الكامرون 2021) بهزيمة ضد نظيره المالي بهدف لصفر في لقاء شهد مهزلة تحكيمية كان بطله الحكم الزمبي جاني سيكازاوي



14 جانفي

كاس افريقيا للامم- الكاف يعتمد رسميا فوز المنتخب المالي على نظيره التونسي 1-صفر

قرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" اعتماد فوز المنتخب المالي على نظيره التونسي 1-صفر في المباراة التي اقيمت بينهما لحساب الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة السادسة ضمن الدور الأول لكأس افريقيا للأمم .

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16 جانفي

المنتخب التونسي يكتسح نظيره الموريتاني برباعية وينعش اماله في التاهل الى الدور ثمن النهائي

انعش المنتخب التونسي حظوظه في سباق الترشح الى الدور ثمن النهائي لكاس افريقيا للامم لكرة القدم بالكاميرون اثر فوزه العريض على نظيره الموريتاني 4 – 0 لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة.



17 جانفي

أنس جابر تنسحب من بطولة أستراليا المفتوحة

أعلنت نجمة التنس التونسية أنس جابر انسحابها من بطولة أستراليا المفتوحة قبل انطلاقتها مشيرة ووفقتدوينة في حسابها الرسمي على تويترأنّ سبب الانسحاب يعود الى آثار إصابتها التي تعرضت لها في بطولة سيدني على مستوى الظهر.



20 جانفي

كاس افريقيا للامم- المنتخب التونسي يتعثر امام نظيره الغامبي ويضرب موعدا مع نيجيريا في ثمن النهائي

انقاد المنتخب التونسي الى خسارة قاسية امام نظيره الغامبي بهدف دون رد في المباراة التي اقيمت بينهما بمدينة ليمبي لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السادسة ضمن الدور الأول لنهائيات كأس افريقيا للأمم، ويضرب بذلك موعدا مع المنتخب النيجيري في الدور ثمن النهائي



22 جانفي

قرعة باراج كأس العالم: تونس تواجه مالي

أسفرت قرعة باراج كأس العالم قطر 2022 للمنطقة الافريقية التي سحبت في مدينة دولا الكاميرونية على مواجهة المنتخب التونسي لكرة القدم نظيره المالي .



23 جانفي

كاس امم افريقيا - يوسفالمساكني يقود المنتخب الوطني الى ترشح ثمين الى ربع النهائي

قاد يوسف المساكني قائد المنتخب التونسي منتخب بلاده الى ترشح ثمين ومستحق الى ربع نهائي كاس امم افريقيا ( الكامرون 2022) عندما سجل له هدف الفوز 1-صفر على المنتخب النيجيري في الدور ثمن النهائي .



29 جانفي

كأس افريقيا للأمم: خروج المنتخب التونسي من الدور ربع النهائي

خرج المنتخب التونسي من الدور ربع النهائي لكاس امم افريقيا لكرة القدم ( الكامرون 2022) بعدهزيمته في ملعب رومدي ادجيا بمدينة غاروا ( الكامرون) امام منتخب بوركينا فاسو بنتجة هدف لصفر.



شهر فيفري

4 فيفري

تونس تحرز 5 ميداليات في البطولة العربية للتايكواندو

أحرزت عناصر المنتخب التونسي للتايكواندو 5 ميداليات (ذهبيتان وفضية وبرونزيتان) في البطولة العربية التي أقيمت في الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة.



6 فيفري

ماني يمنح السنغال لقب كأس الأمم الافريقية لأول مرة بعد الفوز 4-2 على مصر بركلات الترجيح

توّج المنتخب السينغالي لأول مرة في تاريخه بلقب كأس الأمم الافريقية بعد فوزه في الدور النهائي على نظيره المصري بركلات الترجيح 4 – 2 عقب التعادل دون أهداف في الوقت الأصلي والإضافي.



8 فيفري

اختيار التونسي يوسف العيدلي ضمن أفضل آمال تنس الطاولة في العالم

اعلنت الجامعة التونسية لتنس الطاولة ان الاتحاد الدولي لكرة الطاولة اختار لاعب المنتخب الوطني التونسي وابن جمعية المضرب الذهبي البنزرتي يوسف العيدلي ضمن أفضل 10 لاعبين شبان من آمال كرة الطاولة العالمية.

بطولة دبي للتنس - أنس جابر تخرج من الدور ربع النهائي على يد الرومانية سيمونا هاليب

انسحبت التونسية أنس جابر من الدور ربع النهائي لبطولة سوق دبي الحرة للتنس اثر هزيمتها أمام الرومانية سيمونا هاليب المصنفة 23 عالميا بمجموعتين لصفر.

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19 فيفري

كاس امم افريقيا للوسطيات ( غينيا 2022) - فوز المنتخب التونسي على نظيره النيجيري 42-40

فاز المنتخب التونسي للوسطيات لكرة اليد اليوم في كوناكري على منتخب وسطيات نيجيريا بنتيجة 42-40 في الجولة الاولى لكاس امم افريقيا للوسطيات



23 فيفري

بطولة الدوحة للماسترز- انس جابر الى الدور ربع النهائي

تاهلت لاعبة التنس التونسية انس جابر الى الدور ربع النهائي لبطولة الدوحة للماسترز (1000 نقطة) عقب فوزها على التشيكية تيريزا مارتينكوفا المصنفة 42 عالميا بمجموعتين لواحدة.

المنتخب التونسي لكرة القدم للسيدات يتاهل الى نهائيات كأس افريقيا للأمم

تأهل المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم للسيدات الى كأس افريقيا للأمم المقررة بالمغرب، رغم هزيمته أمام منتخب غينيا الاستيوائية بنتيجة 3 – 2 في إياب الدور الأخير من التصفيات الافريقية، وذلك بعد ان فاز على منافسه في مباراة الذهاب بنتيجة 5 – 0.



25 فيفري

البطولة العربية للاندية للكرة الطائرة - الترجي الرياضي يفرط في ورقة التاهل للنهائي لفائدة الريان القطري

فرط الترجي الرياضي في تاهل بدا في متناوله بعدما تقدم بشوطين نظيفين لينقاد الى خسارة قاسية 2-3 امام الريان القطري في المباراة التي اقيمت بقاعة رادس لحساب الدور نصف النهائي للبطولة العربية.

26 فيفري

البطولة العربية للرقبي السباعي - تونس تحرز اللقب في صنفي الذكور والاناث

توجت تونس بالبطولة العربية للرقبي السباعي في صنفي الذكور والاناث، اليوم السبت، وذلك عقب فوز منتخب الذكور على نظيره الليبي في الدور النهائي 55-0 وتغلب منتخب الاناث على نظيره المصري بنتيجة 49 – 5.



بطولة العالم للتجديف داخل القاعات - تونس تحرز ميدالية فضية وست ميداليات برونزية

حرز المنتخب التونسي للتجديف ميدالية فضية وست ميداليات برونزية في بطولة العالم للتجديف داخل القاعات (25 و26 فيفري 2022).



البطولة العربية للاندية للكرة الطائرة رجال: الترجي يفوز على الاهلي القطري وينهي البطولة في المركز الثالث

انهى الترجي الرياضي مشواره في البطولة العربية للاندية للكرة الطائرة رجال في المركز الثالث بعد فوزه بقاعة رادس على الاهلي القطري بنتيجة 3 – 0 في اللقاء الترتيبي .



شهر مارس



13 مارس

دورة تونس الدولية للجيدو- اليوم الاول - فرج الذويبي و مريم البجاوي يتوجان بالذهب

تحصل مصارعو ومصارعات الجيدو التونسي على ذهبيتين وبرنزيتين في اليوم الاول لمنافسات دورة تونس الدولية المفتوحة

مارطون " سامسونغ ران" في دورته الأولى يسجل مشاركة 1200 متسابقا

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17 مارس

ملتقى الشارقة لذوي الهمم - تونس تحرز سبع ميداليات ذهبية وواحدة فضية

احرز المنتخب الوطني التونسي لرياضة المعوقين ثماني ميداليات (7 ذهبية و1 فضية) في ملتقى الشارقة الدولي لألعاب القوى لذوي الهمم منهيا الدورة في المركز الخامس في الترتيب العام من مجموع 22 دولة مشاركة.



19 مارس

رابطة ابطال افريقيا - الترجي الرياضي الى الدور ربع النهائي بعد الفوز خارج القواعد على غلاكسي 3-0

ضمن الترجي الرياضي تاهله الى الدور ربع النهائي لكاس رابطة الابطال الافريقية لكرة القدم عقب فوزه خارج القواعد على جوانينغ غلاكسي البوتسواني بثلاثية نظيفة.



كاس رابطة ابطال افريقيا - النجم الساحلي ينهزم امام شباب بلوزداد صفر-2 ويخرج من رهان التاهل

انهزم النجم الساحلي امام شباب بلوزداد الجزائري صفر -2 في ملعب 5 جويلية بالجزائرفي الجولة الخامسة لدورالمجموعات لمسابقة رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم ويخرج بذلك من رهان التأهل للدور ربع النهائي.



20 مارس

كاس الكنفديرالية الافريقية - النادي الصفاقسي يغادر المسابقة بعد هزيمته امام زناكوالزمبي 0-1

خرج النادي الصفاقسي من سباق التاهل الى الدور ربع النهائي لكاس الكنفدريالية الافريقية لكرة القدم عقب هزيمته امام مضيفه زاناكوالزمبي 0-1 في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات.

فوز تونس بالمرتبة الأولى بستة ميداليات ذهبية في الدورة الدولية ال14 لبحيرة تونس للتجديف

فازت تونس بالمرتبة الأولى بستة ميداليات ذهبية أمام الجزائر التي تحصلت على ثلاثة ذهبية في الدورة الدولية 14 لبحيرة تونس للتجذيف بمشاركة 5 بلدانن هي الجزائر و ليبيا و السودان و نيجيريا بالإضافة لتونس.



21 مارس

يوسف المهذبي يحرز على برنزية دورة بلجيكا الدولية للتايكوندو

أحرز لاعب المنتخب الوطني التونسي للتايكوندو و نادي تونس للرياضة بسيدي بوزيد يوسف المهذبي على الميدالية البرونزية في وزن 63 كغ صنف أواسط، في دورة بلجيكا الدولية.

تونس تنهي الدورة الافريقية المفتوحة للجيدو بالجزائر في المركز الثاني بـ 5 ميداليات ذهبية و فضية و برنزيتين

أنهى المنتخب التونسي للجيدو مشاركته في الدورة الافريقية المفتوحة للجيدو، التي انتظمت بالجزائر من 19 الى 20 مارس ، في المركز الثاني خلف منتخب الجزائر البلد المنظم بعد أن تمكنت العناصر الوطنية من حصد 8 ميداليات 5 ميداليات ذهبية و فضية و برنزيتين.



22 مارس

بطولة فزاع الدولية الجائزة الكبرى لذوي الهمم بدبي / وليد كتيلة وروعة التليلي يفوزان بالذهب

واصل البطل العالمي والبارالمبي التونسي وليد كتيلة تألقه اللافت حيث توفق في تحقيق إنجاز جديد بفوزه بسباق 100 متر كراسي وذلك ضمن منافسات اليوم الثاني من بطولة فزاع الدولية الجائزة الكبرى لألعاب القوى لذوي الهمم ( الاحتياجات الخصة) بدبي ( الامارت العربية المتحدة) .ومن جهتها توجت البطلة العالمية والبارالمبية روعة التليلي بذهبية مسابقة رمي القرص خلال منافسات اليوم الثاني من بطولة فزاع الدولية الجائزة الكبرى لألعاب القوى لذوي الهمم.وقد سجلت روعة التليلي التي تحمل الرقم القياسي العالمي في رمي القرص رمية بلغت 33,77 متر.



25 مارس

المنتخب التونسي يقطع خطوة هامة نحو التاهل للمونديال بفوزه على نظيره المالي بهدف دون رد في باماكو

قطع المنتخب التونسي خطوة هامة نحو التاهل الى نهائيات كاس العالم لكرة القدم (قطر 2022) بفوزه على نظيره المالي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت في باماكو لحساب ذهاب الدور الثالث والأخير.



28 مارس

بطولة ميامي - انس جابر تخرج من الدور ثمن النهائي

خرجت لاعبة التنس التونسية انس جابر من الدور ثمن النهائي لبطولة ميامي من فئة 1000 نقطة اثر انهزامها امام الامريكية دانيال كولينس المصنفة 11 عالميا بمجموعتين دون رد.



29 مارس

المنتخب التونسي الى مونديال قطر 2022

تاهل المنتخب التونسي لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022 بتعادله السلبي مع نظيره المالي على ملعب حمادي العقربي برادس في اياب الدور الحاسم والأخير مستفيدا من فوزه خارج ميدانه في مباراة الذهاب 1 – 0.



شهر أفريل



1 أفريل

مونديال قطر: تونس في المجموعة الرابعة مع فرنسا والدنمارك

أسفرت نتيجة قرعة نهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم 2022، التي جرى سحبها في مركز المؤتمرات بالعاصمة القطرية الدوحة، عن وجود المنتخب التونسي في المجموعة الرابعة الى جانب فرنسا و الدنمارك وأستراليا.



3 أفريل

رابطة الأبطال: الترجي ينهي مرحلة المجموعات في الصدارة

فاز الترجي الرياضي التونسي بملعب حمادي العقربي برادس على نادي شباب بلوزداد الجزائري بتيجة 2-1 في الجولة السادسة والاخيرة لدور المجموعات ضمن رابطة ابطال افريقيا منهيا بذلك الدور الأول في صدارة مجموعته بـ 14 نقطة.

كاس الكونفدرالية - النادي الصفاقسي يودع المسابقة بتعادل سلبي مخيب امام الاهلي طرابلس الليبي

ودع النادي الصفاقسي مسابقة كاس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم بتعادل سلبي امام ضيفه الاهلي طرابلس لحساب الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات منهيا مشاركته في المركز الثالث بـ 5 نقاط.

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10 أفريل

يطولة افريقيا للرقبي لاقل من 20 عاما - المنتخب التونسي يفشل في بلوغ المربع الذهبي

فشل المنتخب التونسي للرقبي ب15 لاعبا في بلوغ الدور نصف النهائي لبطولة افريقيا للامم تحت 20 عاما (بارثيستروفي) بعد خسارته في الدور الاول امام نظيره الزيمبابواي بنتيجة 19 – 18

لاعبة المنتخب الوطني للأشرعة آية قزقز في ذمة الله

توفيت لاعبة المنتخب الوطني اللأشرعة آية قزقز( 16 عاما) اثر حادث انقلاب الزورق الشراعي الذي كانت على متنه خلال التدريبات



19 أفريل

قرعة تصفيات كاس افريقيا للامم 2023 - المنتخب التونسي ضمن المجموعة العاشرة الى جانب غينيا الاستوائية وليبيا وبوتسوانا

وضعت عملية القرعة الخاصة بتصفيات كاس افريقيا للامم لكرة القدم 2023 بكوت ديفوار المنتخب - المنتخب التونسي ضمن المجموعة العاشرة الى جانب غينيا الاستوائية وليبيا وبوتسوانا.



21 أفريل

فقدت الاسرة الرياضية والاولمبية الرئيس السابق للجنة الوطنية الاولمبية التونسية يونس الشتالي عن عمر 91 سنة.



23 أفريل

رابطة ابطال افريقيا - خروج الترجي التونسي من المسابقة

ودع الترجي الرياضي مسابقة رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم بخسارته امام وفاق سطيف الجزائري بهدف دون رد في المباراة التي اقيمت على ملعب حمادي العقربي برادس.



شهر ماي



7 ماي

أنس جابر تتوّج ببطولة مدريد للماسترزحققت النجمة التونسية أنس جابر إنجازا رياضيّا تاريخيّا وغير مسبوق على المستويين الوطني والعربي، بتتويجها بكأس دورة مدريد المفتوحة للتنّس عقب فوزها في الدور النهائي على الأمريكية جيسكابيغولا بمجموعتين لواحدة.





15 ماي

نهائي بطولة روما المفتوحة للتنس : انس جابر تنهزم امام البولونية إيغاشفيونتيكانهزمت لاعبة التنس التونسية انس جابر في الدور النهائي لبطولة روما المفتوحة للتنس امام البولونية المصنفة الاولى عالميا إيغاشفيونتيك بمجموعتين دون رد، و ذلك بعد أسبوع من احرازها لطولة مدريد للماسترز.



16 ماي



بطولة افريقيا لاندية للكرة الطائرة : الاهلي المصري يفوز على الترجي الرياضي 3-1 ويحرز اللقب القاري

توج الاهلي المصري بكاس افريقيا للاندية للكرة الطائرة عقب فوزه على الترجي الرياضي بنتيجة 3-1 تفاصيلها 25-22 و 25-22 و24-26 و25-17 في مباراة الدور النهائي التي احتضنتها قاغةقليبية.



22 ماي

دورة رولان غاروس- خروج انس جابر من الدور الأول

خرجت اللاعبة التونسية أنس جابر المصنفة السادسة عالميا من الدور الأول لبطولة رولان غاروساثرانهازمها أمام اللاعبة البولونية ماغدالينيت بمجموعتين لواحدة.



26 ماي

بطولة افريقيا للامم لكرة اليد: المنتخب التونسي في المجموعة الثالثة الى جانب الراس الاخضر ونيجيريا

وضعت قرعة بطولة افريقيا للامم لكرة اليد التي تم سحبها بالعاصمة المصرية القاهرة المنتخب التونسي صلب المجموعة الثالثة الى جانب منتخبات الرأس الأخضر و نيجيريا



27 ماي

ملتقى نتويل السويسري للالعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة - وليد كتيلة يحرز ثلاث ذهبيات

فاز البطل البارلمبي التونسي وليد كتيلة بثلاث ميداليات ذهبية في ملتقى نتويل السويسري لالعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة الذي يقام من 26 الى 28 ماي

البطولة العربية لالعاب القوى للاواسط والوسطيات - تونس تنهي مشاركتها في المركز الثالث ب15 ميدالية من بينها 6 ذهبية

انهت تونس مشاركتها في البطولة العربية لألعاب القوى للأواسط والوسطيات التي اختتمت بملعب ألعاب القوى برادسفي المركز الثالث في جدول الترتيب العام برصيد 15 ميدالية منها 6 ذهبية و 2 فضية و 7 برونزية.

البطولة العربية وكأس إفريقيا للترياتلون للشبان بشرم الشيخ - تسع ميداليات منها ذهبيتان للرياضيين التونسيين

تحصلت عناصر المنتخب الوطني للترياتلون على 9 ميداليات منها ذهبيتان في البطولة العربية وكأس إفريقيا للترياتلون للشبان بمدينة شرم الشيخ بمصر (مرحلة قارية وإقليمية لحصد النقاط الترشيحية للألعاب الأولمبية باريس 2024)

الرابطة الافريقية لكرة السلة ( بال) - الاتحاد المنستيري بطل افريقيا

توج فريق كرة السلة للاتحاد المنستيري بكاس الرابطة الافريقية لكرة السلة ( بال) بعد فوزه في الدور النهائي للبطولة في كيغالي (رواندا) علىبيتروأتليتيكو الأنغولي بنتيجة 83 – 72





شهر جوان



تصفيات كاس امم افريقيا 2023- المنتخب التونسي يدخل بقوة ويهزم غينيا الاستوائية برباعية

استهل المنتخب التونسي لكرة القدم مشوار تصفيات كاس امم افريقيا 2023 "كوت ديفوار" بقوة وبشكل مميزعندما حقق اليوم بملعب حمادي العقربي برادس فوزا عريضا برباعية نضيفة في الجولة الأولى من تصفيات المجموعة العاشرة.



5 جوان

انطلاق اشغال اعادة تهيئة ملعب المنزه يوم 10 جوان الجاري باعتمادات جملية بقيمة 100 مليون دينار

اعلنت وزارة التجهيز والاسكان ان اشغال اعادة تهيئة الملعب الاولمبي بالمنزه ستنطلق يوم 10 جوان الجاري على ان تتواصل الاشغال لمدة 900 يوم.



تصفيات كأس افريقيا 2023 :المنتخب التونسي يتعادل سلبا مع نظيره البوتسواني

تعادل المنتخب التونسي لكرة القدم مع نظيره البوتسواني سلبا في المباراة التي اقيمت د بمدينة فرانس تاون لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة العاشرة لتصفيات كأس افريقيا 2023 المقررة بالكوت ديفوار



مصارعة الجيدو التونسية نهال شيخ روحه تحرز فضية وزن ما فوق 78 كلغ بدورة الجائزة الكبرى لجورجيا

احرزت مصارعة الجيدو التونسية نهال شيخ روحه الميدالية الفضية لوزن ما فوق 78 كلغ في دورة الجائزة الكبرى لجورجيا بعد خسارتها في الدور النهائي أمام الفرنسية جوليا طولوفو.



10 جوان

الدور ة الدولية باليابان - المنتخب التونسي يحقق فوزا معنويا هاما في مستهل التحضيرات للمونديال على منتخب الشيلي 2-صفر

كسب المنتخب التونسي لكرة القدم فوزا معنويا ثمينا 2-0 في مدينة كوبي اليابانية على حساب منتخب الشيلي في المباراة الاولى ( نصف النهائي) للدورة الدولية باليابان "كيرين" وتأهل بذلك الى النهائ.



11 جوان

التونسي احمد الجزيري يتوج بسباق 3000 م موانع في بطولة الجامعات الامريكية ويترشح الى بطولة العالم

ترشح عداء المنتخب الوطني التونسي احمد الجزيري الى بطولة العالم اكابر وكبريات اوريغون يوجين بالولايات المتحدة الامريكية المقررة من 15 الى 24 جويليةاثر احرازه المركز الأول في سباق 3000 م موانع.

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14 جوان

المنتخب التونسي يحرز كاس دورة كيرين (اليابان) بعد فوز مستحق على نظيره الياباني بثلاثية نظيفة

أحرز المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم كأس دورة كيرين الدولية، اثر فوزه المستحق في الدور النهائي على المنتخب الياباني، مستضيف البطولة بثلاثية نظيفة.



19 جوان

انس جابر تتوج بلقب دورة برلين للتنس وتقفز الى المركز الثالث في التصنيف العالمي

توجت لاعبة كرة المضرب التونسية انس جابر بدورة برلين الالمانية للتنس (500 نقطة)التي أقيمت على ملاعب معشبة بعد فوزها في الدور النهائيعلى السويسرية بليندا بينسيتش، وتقفز بذلك الى المركز الثالث في التصنيف العالمي لرابطة محترفات التنس.



26 جوان

تونس تفوز بلقب الفرق في المهرجان العالمي لكرة الطاولة بالمجر

حقق المنتخب الوطني التونسي نتائج باهرة في الدورة الخامسة من المهرجان العالمي لكرة الطاولة الذي انتظم من 21 الى 26 جوان بالمجر اثر تتويجه بلقب الفرق عن فئة أقل من 15 سنة.



الرابطة الاولى – الترجي الرياضي التونسي يتوج بلقب البطولة

توج الترجي الرياضي التونسي اليوم بلقب بطولة تونس للمرة ال32 في تاريخه و السادسة على التوالي بعد ان تصدر ترتيب مجموعة التتويج ضمن بطولة الرابطة المحترفة الأولى.



30 جوان

ملتقى تونس الدولي لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة : تونس تنهي مشاركتها في صدارة الترتيب العام بمجموع 34 ميدالية من بينها 17 ذهبية

أنهت تونس مشاركتها في ملتقى تونس الدولي لالعاب القوى، الجائزة الكبرى، في المركز الاول بمجموع 34 ميدالية (17 ذهبية و11 فضية و6 برونزية



