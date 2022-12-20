يوم 31 ديسمبر 2022 آخر أجل لتنفيذ عروض عفو الديون الديوانية مع الخلاص دفعة واحدة

يوم 31 ديسمبر 2022 آخر أجل لتنفيذ عروض عفو الديون الديوانية مع الخلاص دفعة واحدة

Publié le Mardi 20 Decembre 2022 - 23:08 قراءة: 0 د, 37 ث
      
أعلنت الإدارة العامة للديوانة أن يوم السبت 31 ديسمبر 2022 سيكون آخر أجل لتنفيذ عروض عفو الديون مع الخلاص دفعة واحدة المتخلدة بذمة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، موضوع محاضر ديوانية أو موضوع أحكام قضائية، قبل غرّة جانفي 2021.

وأكدت الادارة العامة للديوانة، في بلاغ لها، الثلاثاء، أن عرض العفو يعتبر لاغيا بمرور هذا الأجل، موضحة أنه "لا يمكن بأيّ حال طلب تنفيذه أو الاستظهار به لدى السلطات الإدارية أو القضائية".

وذكرت الإدارة العامة للديوانة كافّة الأشخاص الطبيعين والمعنويين، الّذين صدر لفائدتهم عروض عفو بالتقسيط، باحترام رزنامة الخلاص المكتتبة من قبلهم وذلك حتّى لا يكونوا عرضة لدفع فوائض التّأخير.

وأشارت الى استعداد المصالح المركزية والجهوية للإدارة العامة للديوانة للإجابة على إستفسارات المتعاملين عبر البريد الإلكتروني : dgd.dg@douane.gov.tn أو عبر الهاتف على الرقم المختصر 1819

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