سليانة: تنظيم أولى الدورات التدريبية لجمعية متطوعي الحماية المدنية

سليانة: تنظيم أولى الدورات التدريبية لجمعية متطوعي الحماية المدنية

Publié le Mardi 20 Decembre 2022 - 21:08 قراءة: 0 د, 36 ث
      
إحتضنت دار الشباب بمكثر من ولاية سليانة، اليوم الثلاثاء، أولى الدورات التدريبية لجمعية متطوّعي الحماية المدنية بولاية سليانة، لفائدة 20 متطوّعا، بحسب المدير الجهوي للحماية المدنية بسليانة العميد محمد علي بن بيهي.
وذكر بن بيهي، في تصريح لـ"وات"، أن المشاركين في هذه الدورة ستشملهم قريبا دورات أخرى في مادة الإسعاف والإطفاء والإنقاذ وسيتحصلوا في آخر الدورة على شهائد تطوّع من الحماية المدنية، متوقّعا أن يكون دور هؤولاء المتطوّعين هامّا في معاضدة مجهودات الحماية المدنية خاصة إبان الكوارث وفي التدخّلات اليومية.
ودعا جميع الهياكل والشباب إلى الإنخراط في هذه الدورات التكوينيّة للمساهمة في الحدّ من الكوارث والمخاطر في مختلف الفضاءات بما في ذلك في منازلهم، مشيرا إلى أن المتطوعين الذين يريدون الإنخراط يمكنهم التوجّه إلى مقر الإدارة الجهوية للحماية المدنية لتوجيههم وإرشادهم.


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