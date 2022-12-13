سوسة: جلسة عمل تقييمية مع المهنيين في القطاع السياحي بالجهة

عقدت المندوبية الجهوية للسياحة بسوسة، اليوم الثلاثاء، جلسة عمل تقييمية مع المهنيين في القطاع السياحي، تضمّنت تقديم معطيات عامة حول القطاع السياحي من بداية السنة الجاريّة الى غاية 30 نوفمبر 2022، وهي فترة استقبلت فيها الفنادق السياحية بالجهة 907644 سائحا أي بزيادة فاقت 102 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، بحسب المندوب الجهوي للسياحة بسوسة توفيق القايد.







وأضاف القايد، في تصريح لـ"وات"، أن نسبة الحجوزات للاحتفالات بالسنة الإدارية القادمة فاقت 80 بالمائة في بعض الوحدات السياحية بالجهة، مشيرا إلى أن عدد الرحلات الجويّة المنتظرة سترتفع الى 14 رحلة أسبوعية منها 7 رحلات من بريطانيا عبر مطار النفيضة الدولي حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري.

وكانت هذه الجلسة التقييمية مناسبة دعا فيها مهنيو القطاع السياحي الى تبسيط الإجراءات الإدارية، ومراجعة التشريعات المنظمة للقطاع السياحي، والتقليص في آجال فتح المؤسسات السياحية، والنظر في وضعيات المطاعم والملاهي المغلقة.

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كما دعوا الى إعادة النظر وتبسيط إجراءات الحصول على رخص مناولة المشروبات الكحولية بالنسبة لاي مؤسسة سياحية مصنفة، واشراك أصحاب المهنة في انجاز مخطط الاستغلال الوقتي للشواطئ العمومية.

ودعوا كذلك الى تكثيف الرقابة للحدّ من التجمّعات بمحيط المؤسسات السياحية والمسالك المؤدية للشواطئ، وإيجاد حلول جذرية للقضاء على الكلاب السائبة والمظاهر المخلة بالمحيط السياحي.



وأضاف القايد، في تصريح لـ"وات"، أن نسبة الحجوزات للاحتفالات بالسنة الإدارية القادمة فاقت 80 بالمائة في بعض الوحدات السياحية بالجهة، مشيرا إلى أن عدد الرحلات الجويّة المنتظرة سترتفع الى 14 رحلة أسبوعية منها 7 رحلات من بريطانيا عبر مطار النفيضة الدولي حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري.وكانت هذه الجلسة التقييمية مناسبة دعا فيها مهنيو القطاع السياحي الى تبسيط الإجراءات الإدارية، ومراجعة التشريعات المنظمة للقطاع السياحي، والتقليص في آجال فتح المؤسسات السياحية، والنظر في وضعيات المطاعم والملاهي المغلقة.كما دعوا الى إعادة النظر وتبسيط إجراءات الحصول على رخص مناولة المشروبات الكحولية بالنسبة لاي مؤسسة سياحية مصنفة، واشراك أصحاب المهنة في انجاز مخطط الاستغلال الوقتي للشواطئ العمومية.ودعوا كذلك الى تكثيف الرقابة للحدّ من التجمّعات بمحيط المؤسسات السياحية والمسالك المؤدية للشواطئ، وإيجاد حلول جذرية للقضاء على الكلاب السائبة والمظاهر المخلة بالمحيط السياحي.