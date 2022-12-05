بال السويسري يعير لاعبه التونسي سيف الله لطيف الى مواطنه وينترثور


Publié le Lundi 05 Decembre 2022 - 17:43 قراءة: 0 د, 24 ث
      
أعلن نادي "آف سي بال" السويسري لكرة القدم اليوم الاثنين عن انتقال لاعبه التونسي سيف الله لطيف الى مواطنه نادي "آف سي وينترثور" الى غاية نهاية الموسم الحالي وذلك على سبيل الاعارة.
يذكر أنّ سيف الله لطيف يبلغ من العمر 22 سنة ويشغل خطة مهاجم في الرواق الأيمن.


وسبق لسيف الله لطيف الذي يحمل جنسية مزدوجة تونسية سويسرية ان لعب ضمن عدة اندية سويسرية وهي على التوالي زيوريخ وكوسوفا ووينترثور وبال. كما تلقى في وقت سابق دعوة لتعزيز المنتخب الاولمبي التونسي.

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