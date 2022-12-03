مدرب ألمانيا يستبعد الاستقالة بعد الخروج المبكر من المونديال

استبعد مدرب المنتخب الألماني لكرة القدم هانزي فليك فكرة الاستقالة من منصبه بعد الخروج المبكر للفريق من دور المجموعات بنهائيات بطولة كأس العالم 2022، معتبراً أن هذا القرار لا يتعلق به.

وقال فليك، في تصريح صحفي "إن العمل مع هذه المجموعة من اللاعبين يحفزه كثيراً، ولكن الوقت ليس للحديث عن المستقبل بعد الخروج من دور المجموعات في



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مونديال قطر".وأوضح أنه سعيد بعمله على رأس المنتخب الألماني، الذي يضم مجموعة جيدة ومميزة من اللاعبين، واعدا بإجراء "تحليل سريع" لأسباب سقوط فريقه في المونديال، ومعربا عن "خيبة أمل كبيرة" جراء ما حصل، خاصة في ظل القيام مع جهازه الفني بعمل جيد في إعداد اللاعبين.وشدد فليك، الذي تسلم تدريب المنتخب الألماني صيف عام 2021 خلفا ليواخيم لوف، على أنه بعد هذا الإقصاء المحزن، يتعين عليه خلال الفترة المقبلة تقييم ما حدث، ويحاول أن يسلك اتجاها آخر.وودع المنتخب الألماني منافسات المونديال من دور المجموعات، وذلك للمرة الثانية تواليا، على الرغم من فوزه في مباراته الأخيرة في الجولة الثالثة على كوستاريكا 4-2، والتي شهدت فوز اليابان على إسبانيا (2-1) محققة ثاني مفاجآت هذه المجموعة بعد فوزها على ألمانيا بالنتيجة ذاتها في مُستهل مشوارها في البطولة.وانتزعت اليابان صدارة المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط مقابل 4 لإسبانيا، التي تفوقت على ألمانيا بفارق الأهداف.