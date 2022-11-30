كأس العالم قطر 2022.. ماتيوس قائد المنتخب الألماني السابق يبدي ثقته في التأهل لدور الـ 16 بالمونديال


Publié le Mercredi 30 Novembre 2022 - 22:46 قراءة: 0 د, 41 ث
      
أعرب "لوثار ماتيوس" قائد المنتخب الألماني السابق، عن ثقته في تأهل منتخب بلاده بقيادة المدرب هانسي فليك لدور الـ16 من كأس العالم قطر 2022.
واستبعد "ماتيوس" تكرار سيناريو مونديال روسيا 2018 عندما خرج المنتخب الألماني من دور المجموعات بعد الخسارة في المباراة الحاسمة أمام كوريا الجنوبية، وقال: "لدينا لاعبون لم يكونوا موجودين حينها، المدرب الآن هانسي فليك، وكوستاريكا ليست قوية مثل كوريا الجنوبية".

كما توقع "ماتيوس" أن يُحقق المنتخب الألماني "فوزاً كبيراً" على كوستاريكا، يساعد على التأهل في حال فوز اليابان على إسبانيا.
وأوضح اللاعب بشأن تعادل ألمانيا مع إسبانيا بهدف لمثله: "لقد قدّموا مباراة جيدة، تحسّنوا واستحقوا النقطة الرائعة، المزايا الألمانية التي افتقدناها مؤخراً، عادت".
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ويلتقي منتخب ألمانيا مع نظيره منتخب كوستاريكا غداً /الخميس/ ولا بديل أمامه سوى الفوز مع عدم فوز اليابان على إسبانيا في المباراة الأخرى بالمجموعة الخامسة، من أجل بلوغ الدور الثاني للمونديال.

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