منوبة: تسجيل مخالفة مع غياب الأنشطة الدعائية في اليوم الأول من الحملة الانتخابية التشريعية

رفع أعوان مراقبة الحملة الانتخابية للهيئة الفرعية للانتخابات بمنوبة، اليوم الجمعة، في أول أيام الحملة الانتخابية لتشريعية 17 ديسمبر المقبل، أولى المخالفات الانتخابية، وهي تتصل بتعليق البيان الانتخابي دون تأشير بالدائرة الانتخابية المرناقية ـ برج العامري، وفق تصريح ئيسة الهيئة الفرعية، سماح المدوري، ل"وات".





..



.

.. ...

يأتي ذلك إثر انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية في يومها الأول دون أانشطة دعائية للمترشحين البالغ عددهم 34 مترشحا، من بينهم 06 مترشحات، يتنافسون على خمسة مقاعد بالمجلس النيابي القادم.فقد اكتفى المترشحون، وفق نفس المصدر، بتعليق بياناتهم الانتخابية في أماكن التعليق المخصصة لها، والتي جهزتها مختلف البلديات بالدوائر الانتخابية، في انتظار انطلاقهم في الإعلام عن أنشطتهم المبرمجة، وذلك بالمكتب الخاص بدار العرابي بمركز المسنين بمنوبة، والذي فتح أبوابه بعد تهيئته وتوفير الإطار اللازم للإشراف عليه.من ناحيته، أكد المنسق الجهوي للهيئة، جمال الجربوعي، أن الهيئة وفرت أيضا إمكانية الإعلان عن الأنشطة الدعائية لدى المنسقين المحليين بمختلف الدوائر، والذين يحيلونها لاحقا للهيئة، كما جندت 54 عون مراقبة للحملة موزعين على مختلف الدوائر، وفق رزنامة عمل ومراقبة مكثفة لمتابعة الحراك الدعائي لمختلف المترشحين ورصد المخالفات التي يمكن ارتكابها، وكذلك متابعة أماكن التعليق التي خصصت لتعليق البرامج الانتخابية الخاصة بالمترشحين، والتي تتطلب التأشير المسبق من الهيئة الفرعية.وقد استعدت الهيئة أيضا، وفق نفس المصدر، لوجيستيا وتقنيا، مع تكوين أعوان مراقبة الحملة والمنسقين وتدريبهم على كيفية المراقبة والمتابعة.