المنستير: عدم تسجيل نشاط انتخابي في اليوم الأوّل من الحملة الانتخابية التشريعية لسنة 2022

لم تسجل اليوم الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير في أوّل يوم من الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية 2022 أي نشاط انتخابي وفق ما أفاد وات المدير الجهوي للهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير بليغ قاسم.

وبدأت الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير منذ يوم أمس التأشير على المعلقات والبيانات الانتخابية للمترشحين والمترشحات للانتخابات التشريعية وانطلقت اليوم عملية التعليق حسب ذات المصدر.





ويراقب 90 من أعوان مراقبة الحملة الانتخابية بداية من اليوم وإلى غاية الساعة منتصف الليل من يوم الخميس 15 ديسمبر 2022 الحملة الانتخابية التشريعية على مستوى ثمانية دوائر انتخابية بولاية المنستير.

ويتنافس بالجهة 56 مترشحا من بينهم 3 مترشحات على ثمانية مقاعد بمجلس النواب.

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وتعدّ الدائرة الانتخابية المنستير1 ثلاثة مترشحين، والدائرة الانتخابية المنستير2 أربعة مترشحين، والدائرة الانتخابية الساحلين-الوردانين-بنبلة تسعة مترشحين من بينهم مترشحة واحدة ، والدائرة الانتخابية زرمدين-بني حسان 11 مترشحا من بينهم مترشحتين.

وتشمل الدائرة الانتخابية جمال ستة مترشحين، والدائرة الانتخابية المكنين تسعة مترشحين، والدائرة الانتخابية طبلبة-البقالطة-صيادة-لمطة-بوحجر ستة مترشحين من بينهم إمرأة واحدة مترشحة، والدائرة الانتخابية قصر هلال-قصيبة المديوني ثمانية مترشحين.



ويراقب 90 من أعوان مراقبة الحملة الانتخابية بداية من اليوم وإلى غاية الساعة منتصف الليل من يوم الخميس 15 ديسمبر 2022 الحملة الانتخابية التشريعية على مستوى ثمانية دوائر انتخابية بولاية المنستير.ويتنافس بالجهة 56 مترشحا من بينهم 3 مترشحات على ثمانية مقاعد بمجلس النواب.وتعدّ الدائرة الانتخابية المنستير1 ثلاثة مترشحين، والدائرة الانتخابية المنستير2 أربعة مترشحين، والدائرة الانتخابية الساحلين-الوردانين-بنبلة تسعة مترشحين من بينهم مترشحة واحدة ، والدائرة الانتخابية زرمدين-بني حسان 11 مترشحا من بينهم مترشحتين.وتشمل الدائرة الانتخابية جمال ستة مترشحين، والدائرة الانتخابية المكنين تسعة مترشحين، والدائرة الانتخابية طبلبة-البقالطة-صيادة-لمطة-بوحجر ستة مترشحين من بينهم إمرأة واحدة مترشحة، والدائرة الانتخابية قصر هلال-قصيبة المديوني ثمانية مترشحين.