كرة الطاولة : تونس تحتضن منافسات بطولة العالم للشبان من 4 الى 11 ديسمبر القادم بمشاركة 33 بلدا

تحتضن تونس فعاليات بطولة العالم للشبان لكرة الطاولة من 4 الى 11 ديسمبر القادم وذلك بمشاركة اكثر من 200 لاعب من 33 بلدا وذلك بالقاعة متعددة الاختصاصات برادس.





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واوضح لطفي قرفال رئيس الجامعة التونسية لكرة الطاولة خلال ندوة صحفية انعقدت صباح اليوم الخميس بالعاصمة ان "بطولة العالم للشبان ستشكل فرصة هامة لعناصر النخبة التونسية للاحتكاك بامهر اللاعبين اليافعين في هذه الرياضة من مختلف القارات من الفئة العمرية تحت 15 و19 سنة ذكورا واناثا" مشيرا الى ان "العديد منهم يتمتع بامكانيات عالية جعلتهم ينافسون على بطولات العالم في صنفي الاكابر والكبريات".وتابع ان "العديد من البلدان ذات التقاليد العريقة في رياضة كرة الطاولة ستسجل حضورها في نسخة تونس على غرار الصين واليابان وكوريا الجنوبية علاوة على اقطاب اللعبة من دول اوروبا وامريكا وهو ما يحمل الجامعة التونسية مسؤولية مضاعفة من اجل كسب رهان تنظيم هذا الحدث العالمي الكبير".واضاف ان المنتخب التونسي سيشارك بالفئة العمرية اقل من 15 و19 سنة ذكورا واناثا في منافسات الفردي والزوجي والزوجي المختلط علاوة على مسابقات الفرق المتالفة من 4 لاعبين ولاعبات في الفئتين على حد السواء معربا عن امله في ان ترتقي نتائج العناصر التونسية الى مستوى التطلعات في اتجاه تطوير مؤهلاتهم الفنية وكسب مزيد من الخبرة.وختم لطفي قرفال بالتذكير ان دخول الجماهير لمواكبة فعاليات بطولة العالم للشبان سيكون مجانيا مع تنظيم مجموعة من الانشطة الموازية مخصصة لهم التي من شانها التشجيع على ممارسة كرة الطاولة.ومن جهة اخرى، سيتم على هامش بطولة العالم للشبان لكرة الطاولة تنظيم تربص تحت اشراف الاتحاد الدولي للعبة وبحضور افضل مدربي العالم من 28 نوفمبر الجاري الى 2 ديسمبر القادم حتى يتعود اللاعبون على اجواء المنافسات الرسمية للبطولة، وستساهم الصين في هذا التربص من خلال حضور 20 عنصرا اضافيا من غير المشاركين في بطولة العالم للشبان.وتجدر الاشارة الى ان البلدان التي اكدت مشاركتها في بطولة العالم للشبان هي استراليا والنمسا وبلجيكا والبرازيل وكرواتيا ومصر وفرنسا والمانيا والمجر وايران وبلغاريا والصين والتشيك وجمهورية الدومينيك والهند وبيرو وايطاليا واليابان وكازاخستان ونيجيريا وبولونيا والبرتغال وبورتوريكو ورومانيا وسنغفورة وسلوفاكيا وتايلاندا وكوريا الجنوبية والسويد والولايات المتحدة الامريكية واسبانيا والصين تايبي الى جانب تونس البلد المنظم.