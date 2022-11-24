عدد المنتخبات المشاركة في كاس العالم 2026 سيكون 48 منتخبا


Publié le Jeudi 24 Novembre 2022 - 12:40 قراءة: 1 د, 20 ث
      
فيما يلي معلومات عن نهائيات كأس العالم المقبلة لكرة القدم في 2026:


أين ستقام كأس العالم 2026؟
- ستقام نسخة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ومن ثم ستكون أول بطولة تقام في ثلاث دول مختلفة.
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- مباريات البطولة في الولايات المتحدة ستقام في مدن سياتل وسان فرنسيسكو ولوس أنجليس وكانساس سيتي ودالاس وأتلانتا وهيوستون وبوسطن وفيلادلفيا وميامي ونيويورك-نيوجيرزي.
- وستقام مباريات البطولة في المكسيك في مكسيكو سيتي ووادي الحجارة ومونتيري.
- المباريات في كندا ستقام في فانكوفر وتورونتو.
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متى ستقام نهائيات كأس العالم 2026؟
- لم يكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بعد عن مواعيد إقامة البطولة على وجه التحديد.
- ستعود كأس العالم إلى موعدها المعتاد في شهري جوان وجويلية في 2026 بعد قرار إقامتها في نوفمبر /ديسمبر في مونديال 2022 بقطر حيث تتجاوز درجة الحرارة صيفا 40 درجة مئوية.

- كم عدد المنتخبات التي ستنافس في نهائيات كأس العالم 2026؟
- سيشارك في البطولة ولأول مرة 48 منتخبا بدلا من العدد الحالي في قطر وهو 32 منتخبا.

هل سبق للدول المضيفة تنظيم كأس العالم؟
- استضافت المكسيك كأس العالم مرتين من قبل.. في 1970 وفي 1986 وستصبح أول دولة تستضيف النهائيات ثلاث مرات.
- استضافت الولايات المتحدة البطولة مرة واحدة وكانت في 1994.
- لم يسبق لكندا أن استضافت كأس العالم لفرق الرجال لكنها استضافت كأس العالم للسيدات في 2015.

ما هي الدول الأخرى التي نافست على استضافة نسخة 2026؟
- المغرب هو الدولة الأخرى التي نافست من أجل استضافة كأس العالم 2026.
- اتخذ القرار بمنح حقوق التنظيم إلى الدول الثلاث بعد تصويت الجمعية العمومية للفيفا في 2018 الذي منح الدول الثلاث 134 صوتا مقابل 65 صوتا للمغرب.

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