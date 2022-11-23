وزارة التربية تتسلم 95 حافلة خاصة بالنقل المدرسي الريفي ستوضع على ذمة التلاميذ بصفة تدريجية ابتداء من جانفي القادم

من المنتظر دخول 132 خط نقل مدرسي ريفي جديد بجميع ولايات الجمهورية في المناطق التي يتعذر فيها النقل الريفي في غضون شهر جانفي 2023 بعد أن تسلمت وزارة التربية، اليوم الأربعاء 95 حافلة مخصصة للنقل المدرسي الريفي، حسب ما أفاد به (وات) مصدر مسؤول من الوزارة.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الحافلات جاءت لتدعم منظومة النقل الريفي التي تغطى حاليا 15 ولاية بأكثر من 200 خط نقل مدرسي ريفي.





وبيّن أن الخطوط الجديدة ستمكن 7617 تلميذا إضافيا من الاستفادة بخدمات النقل الريفي بعد أن كانت توفر خدمات ل17 الف تلميذ حاليا.

وأشار الى انه بعد إتمام الإجراءات اللوجستية فانه سيتم بصفة تدريجية الانطلاق في عمل هذ الخطوط الجديدة، لافتا الى ان سواق الحافلات هم من عملة وزارة التربية ومن متساكني المناطق المعنية.

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يذكر أن تسلم هذه الحافلات يأتي في اطار مشروع اقتناء وسائل نقل لفائدة المؤسسات التربوية الممول في اطار الاتفاقية المبرمة بين تونس وإيطاليا.



وبيّن أن الخطوط الجديدة ستمكن 7617 تلميذا إضافيا من الاستفادة بخدمات النقل الريفي بعد أن كانت توفر خدمات ل17 الف تلميذ حاليا.وأشار الى انه بعد إتمام الإجراءات اللوجستية فانه سيتم بصفة تدريجية الانطلاق في عمل هذ الخطوط الجديدة، لافتا الى ان سواق الحافلات هم من عملة وزارة التربية ومن متساكني المناطق المعنية.يذكر أن تسلم هذه الحافلات يأتي في اطار مشروع اقتناء وسائل نقل لفائدة المؤسسات التربوية الممول في اطار الاتفاقية المبرمة بين تونس وإيطاليا.