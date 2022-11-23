كأس العالم 2022.. مدرب البرتغال: مواجهة غانا مهمة ورونالدو سيقود المنتخب غدا

قال "فرناندو سانتوس" مدرب منتخب البرتغال إن مواجهة المنتخب الغاني غداً تمثل الكثير من الأهمية في بداية مشوار المنتخب بنهائيات كأس العالم 2022 وذلك لحساب منافسات المجموعة الثامنة التي تضم أيضاً كلاً من منتخبي الأوروغواي وكوريا الجنوبية.

وأضاف في تصريح له اليوم "ثقتنا كبيرة في اللاعبين، وسنظهر قوتنا المعتادة، ونقدم أفضل مستوياتنا من أجل تحقيق بداية جيدة".



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وأشار المدرب، البالغ من العمر 68 عاماً، إلى أن قائد المنتخب كريستيانو رونالدو في حالة جاهزية فنية جيدة، وسيقود المنتخب في لقاء الغد، وما حدث معه في ناديه أمر لم يتم التطرق له داخل معسكر المنتخب، حتى رونالدو نفسه فضّل عدم التحدث عن ذلك.وختم "الجميع يبذل جهوداً كبيرة من أجل تحقيق النتائج المرجوة، وهدفنا إسعاد الجماهير البرتغالية وأن يشعر الكل بالفخر تجاه هذا المنتخب".من جانبه، أكد برونو فيرنانديز لاعب وسط المنتخب البرتغالي، ثقته الكبيرة في قدرة منتخب بلاده على تحقيق الفوز غداً على حساب منتخب غانا.وأشار فيرنانديز إلى أن مواطنه كريستيانو رونالدو لم يخبره بقرار رحيله عن مانشستر يونايتد، وقال "لم أتحدث في هذا الأمر مع كريستيانو رونالدو، وعلينا أن نركز جميعاً على وجودنا في كأس العالم" لافتاً إلى أن وجوده إلى جانب رونالدو في الفريق نفسه كان حلماً بالنسبة له، بيد أن حال كرة القدم متغير وكل شيء من المتوقع أن يتغير في يوم ما.وختم تصريحه بالقول "الكل يعي جيداً قيمة كأس العالم، وكذلك الأمر بالنسبة لكريستيانو رونالدو الساعي لتقديم كل ما لديه لمساعدة المنتخب".