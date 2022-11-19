قمة الفرنكوفونية: لقاء بين مسؤولين عن منظمة الأعراف ووفد من أصحاب الأعمال عن مقاطعة كيبيك

التقى اليوم السبت ، مسؤولون من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يتقدمهم رئيس الاتحاد سمير ماجول بوفد من أصحاب الأعمال عن مقاطعة كيبيك الكندية وعلى رأسهم رئيس مجلس أرباب الأعمال بالكيباك كارل بلاكبورن.





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وشارك عن الاتحاد في هذا اللقاء عدد من أعضاء المكتب التنفيذي زممثلون عن قطاعات ومجموعات اقتصادية، فيما تكون الوفد الكندي من رئيس جامعة غرف التجارة بكيبيك ورئيسة شبكة نساء الأعمال في كيبيك وممثلين عن هيئات استثمارية كندية.وقدم ممثلو الوفدين بسطة عن القطاعات الاقتصادية التي يمثلونها في تونس وكيبيك، ومجالات التعاون والاستثمار المتاحة، حيث أكد ممثلو الاتحاد على أن تونس تعدّ موقعا استراتيجيا هاما للتصدير ومنصة بالغة الأهمية للولوج للأسواق الأوروبية والإفريقية والعربية بفضل اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ، واتفاقية التبادل الحر مع البلدان العربية، إضافة إلى العمل على التطبيق الفعال لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.وشدّد الوفد التونسي على أن مزايا الوجهة التونسية تتمثل في جودة مواردها البشرية وتوفرها، وثقافة ريادة الأعمال وانفتاح أوساط الأعمال والمؤسسات في تونس على العالم،.كما استعرض الوفدان الإمكانيات الاقتصادية المتاحة وضرورة استغلال مميزات مناخ الأعمال والاستثمار في تونس وكندا، وضرورة دفع التعاون الثنائي في العديد من القطاعات بين تونس وكندا والذي يبقى دون المأمول.ٍ وجاء هذا اللقاء في إطار لقاءات الأعمال التي يجريها الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على هامش قمة الفرنكفونية التي تحتضنها مدينة جربة، وقبيل المنتدى الاقتصادي للفرنكفونية الذي ينتظم يومي 20 و21 نوفمبر 2022