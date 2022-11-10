كاس العالم 2022 : البايرن يسيطر على القائمة النهائية لمنتخب ألمانيا

أعلن هانز فليك مدرب منتخب ألمانيا عن قائمة "الماكينات" لخوض منافسات كأس العالم 2022 بقطر المقررة من 20 نوفمبر الجاري وتستمر حتي 18 ديسمبر المقبل.

وشهدت قائمة منتخب ألمانيا المختارة لخوض مونديال قطر 2022, إستدعاء 7 لاعبين من فريق بايرن ميونيخ وهم مانويل نوير حارس المرمي وسيرغي غنابري وليون جوريتسكا وجوشوا كيميتش وجمال موسيال وتوماس مولر وليروي ساني فيما





تغيب عن القائمة ماركو ريوس للإصابة.

وجدير بالذكر أن منتخب ألمانيا ينافس في المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم 2022, مع كل من إسبانيا وكوستاريكا واليابان.

..



.





قائمة ألمانيا لخوض منافسات كأس العالم 2022 :

.. ...

- حراسة المرمي: مانويل نوير, تير شتيغن, كيفين تراب

- الدفاع : بيلا كوتشاب, ماتياس جينتر, تيلو كيرير, كلوسترمان, راوم, روديغير, شلوتربيك, سولي

- الوسط والهجوم : كريم أديمي, براندت, فولكروج, غنابري, جوريتسكا, غوتزه, جوندوجان, هافيرتز, هوفمان, كيميتش, موكوكو, موسيالا, توماس مولر, وليروي ساني.



تغيب عن القائمة ماركو ريوس للإصابة.وجدير بالذكر أن منتخب ألمانيا ينافس في المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم 2022, مع كل من إسبانيا وكوستاريكا واليابان.- حراسة المرمي: مانويل نوير, تير شتيغن, كيفين تراب- الدفاع : بيلا كوتشاب, ماتياس جينتر, تيلو كيرير, كلوسترمان, راوم, روديغير, شلوتربيك, سولي- الوسط والهجوم : كريم أديمي, براندت, فولكروج, غنابري, جوريتسكا, غوتزه, جوندوجان, هافيرتز, هوفمان, كيميتش, موكوكو, موسيالا, توماس مولر, وليروي ساني.