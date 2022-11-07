الهلال الليبي يعلن فك الارتباط مع المدرب التونسي أنيس الباز

أعلن نادي الهلال الليبي فك الارتباط مع المدرب التونسي أنيس الباز، على خلفية سوء النتائج.





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وأورد نادي الهلال في بلاغ على صفحته الرسمية "بعد اجتماع رئيس اللجنة التسييرية علي الشريف مع مدرب فريقنا الأول لكرة القدم أنيس الباز فقد تم الاتفاق على إنهاء العقد بالتراضي بين الطرفين".ويتذيل نادي الهلال جدول ترتيب البطولة الليبية الممتازة في مرحلتها الأولى، برصيد نقطة وحيدة ( 1ن) بعد مضي 3 جولات، حيث خسر في الجولة الأولى أمام دارنس 1-0 والجولة الثانية أمام الأهلي بنغازي بنتيجة 3-1 وتعادل في الجولة الثالثة مع التعاون 1-1.