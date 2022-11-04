تطاوين : تنظيم تظاهرة "فلاش كولور "الدولية للمرة الرابعة على التوالي بمشاركة واسعة من الفنانين


Publié le Vendredi 04 Novembre 2022 - 23:36 قراءة: 0 د, 43 ث
      
يتضمن برنامج التظاهرة الدولية " فلاش كولور" بتطاوين التي انطلقت مساء امس الخميس وتتواصل الى غاية 5 نوفمبر الجاري بكل من المركب الشبابي المغاربي بتطاوين وبدار الشباب بالصمار والمدرسة الابتدائية ببني مهيرة الجديدة عدة فقرات منها حلقات حوار وورشات تكوينية في اساسيات التصوير الفوتوغرافي لفائدة الشباب وعدة معارض للفنون التشكيلية والفوتوغرافي بمشاركة مجموعة "ارت هاوس" والات التصوير الفوتوغرافي.
كما يتضمن برنامج هذه التظاهرة التي تنظمها المندوبية الجهوية للثقافة بالاشتراك مع جمعية حق ومواطنة بتطاوين سهرة موسيقية وورشة تنشيطية لفائدة التلاميذ في فنون الخط العربي وعرضا فرجويا تنشيطيا للاطفال وخرجة تصويرية وورشة تكوينية في الفوتوغرافيا بقصر اولاد مهيري ببني مهيرة و تصوير غروب الشمس على الكثبان الرملية,

وقد تمكن عديد الفنانين في التصوير الفوتوغرافي والفنون التشكيلية ممن ممارسة هواياتهم في اطار طبيعي متميز من حيث نقاوة الاجواء وتنوع المشاهد الصحراوية والاثرية فضلا عن الظروف التي تم اعدادها لهم في مختلف محطات هذه التظاهرات وفقراتها.

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