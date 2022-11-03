يوم اعلامي ببن قردان للتعريف بمنصة اللحوم الحمراء

احتضنت بلدية بن قردان، اليوم الخميس، يوما اعلاميا مفتوحا للتعريف بمنصة اللحوم الحمراء والمسلخ البلدي ولإطلاع المهتمين بالمجال ورجال الاعمال على كراس الشروط وعقد اللزمة لاستغلال هذا المشروع فور الانتهاء من اشغاله التي بلغت نسب نجاز متقدمة وينتظر أن تنتهي في شهر أفريل المقبل.

وتتكون منصة اللحوم الحمراء، التي تنجز باعتمادات جملية قدرها 9.7 ملايين دينار ضمن مشاريع التنمية الزراعية الرعوية والمنظومات المصاحبة بولاية مدنين، من خطين لتجهيز الذبائح، الاول لذبح وتجهيز الاغنام والماعز والثاني لذبح وتجهيز الابقار والابل، ويتكون كل خط من وحدة للايواء وغرفة للذبح ورواق سلخ ومراقبة بيطرية وقاعة تبريد وخزن الى جانب وحدة للتجزئة والتحويل، وذلك على مساحة جملية مغطاة تبلغ 2100 متر مربع من جملة 35 الف متر مربع المساحة الجملية لكامل المشروع.





ويعتبر هذا المشروع مكسبا هاما لبن قردان ولولايات الجنوب بالنظر الى مكوّناته وما يخضع اليه من طريقة عمل وتجهيزات قادرة على توفير لحوم ذات جودة عالية للسوق الداخلية، مع امكانية التصدير الى بلدان الجوار، وخلق ديناميكية بالجهة، والنهوض بمنظومة اللحوم الحمراء، وفق منسقة مشروع التنمية الزراعية والرعوية بولاية مدنين سلمى جلوالي

ومثّل اليوم الاعلامي مناسبة اطلع خلالها المشاركون، الذين لم يكن عددهم كبيرا، على مكونات المشروع ونسق تقدمه ميدانيا، من خلال زيارته، الى جانب متابعته نظريا والتعرف على ابرز اهدافه، والتصرف في منصة اللحوم الحمراء من خلال إحالة ملكيتها والاتفاق مع كل المتدخلين لاختيار التصرف عن طريق اللزمة، واحداث لجنة قارة لمتابعتها.

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وعبّرالمشاركون في هذه التظاهرة هن تثمينهم لهذا المشروع الذي سيوفر لحوما على درجة من الجودة وبطريقة عصرية وصحية، معربين عن أملهم في ان يحقق أهدافه بخلق حركية وديناميكية في الجهة، وتثمين منظومة اللحوم الحمراء، وان يدعم مجهود التصدير سواء الى دول الجوار او الى السوق الافريقية التي تعتبر واعدة، حسب قولهم.

وتعتبر ولاية مدنين منطقة انتاج مهمة للحوم الحمراء حيث تضمّ قطيعا يعدّ 416 ألف رأس غنم و166 ألف رأس ماعز و16 الف رأس إبل من الاناث المنتجة.



ويعتبر هذا المشروع مكسبا هاما لبن قردان ولولايات الجنوب بالنظر الى مكوّناته وما يخضع اليه من طريقة عمل وتجهيزات قادرة على توفير لحوم ذات جودة عالية للسوق الداخلية، مع امكانية التصدير الى بلدان الجوار، وخلق ديناميكية بالجهة، والنهوض بمنظومة اللحوم الحمراء، وفق منسقة مشروع التنمية الزراعية والرعوية بولاية مدنين سلمى جلواليومثّل اليوم الاعلامي مناسبة اطلع خلالها المشاركون، الذين لم يكن عددهم كبيرا، على مكونات المشروع ونسق تقدمه ميدانيا، من خلال زيارته، الى جانب متابعته نظريا والتعرف على ابرز اهدافه، والتصرف في منصة اللحوم الحمراء من خلال إحالة ملكيتها والاتفاق مع كل المتدخلين لاختيار التصرف عن طريق اللزمة، واحداث لجنة قارة لمتابعتها.وعبّرالمشاركون في هذه التظاهرة هن تثمينهم لهذا المشروع الذي سيوفر لحوما على درجة من الجودة وبطريقة عصرية وصحية، معربين عن أملهم في ان يحقق أهدافه بخلق حركية وديناميكية في الجهة، وتثمين منظومة اللحوم الحمراء، وان يدعم مجهود التصدير سواء الى دول الجوار او الى السوق الافريقية التي تعتبر واعدة، حسب قولهم.وتعتبر ولاية مدنين منطقة انتاج مهمة للحوم الحمراء حيث تضمّ قطيعا يعدّ 416 ألف رأس غنم و166 ألف رأس ماعز و16 الف رأس إبل من الاناث المنتجة.