البطولة الأفريقية الاولى للتجديف الشاطئ بالحمامات - تونس تفرض سيطرة مطلقة باحرازها 9 ذهبيات من مجموع 10 مبرمجة

فرضت عناصر المنتخب التونسي للتجديف سيطرة مطلقة على الادوار النهائية للبطولة الافريقية الاولى للتجديف الشاطئي سرعة التي اختتمت اليوم الجمعة بمدينة الحمامات بعد تتويجها ب9 ميداليات ذهبية من مجموع 10 سباقات مبرمجة.





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وجاءت الميداليات الذهبية التسع بواسطة خديجة الكريمي في سباق الفردي كبريات ومحمد الطيب في سباق الفردي اكابر وهالة بلحاج محمد في سباق الفردي وسطيات ومحمد ريان حفصة في سباق الفردي اواسط والثنائي سارة الزمالي وسحر المومني في سباق الزوجي كبريات والثنائي هاني سبايتية وبلال الفريقي في سباق الزوجي اكابر وعائشة عبد العزيز وهالة بلحاج محمد في سباق الزوجي وسطيات وخديجة الكريمي وهاني سبايتية في سباق الزوجي المختلط اكابر.ولم يتمكن سوى الثنائي المصري مروان محمد وعمر الكومتي من وضع حد لاستحواذ عناصر المنتخب التونسي على المعدن النفيس اثر فوزه بسباق الزوجي اواسط متقدما على الثنائي التونسي محمد امين الحرشي واحمد الطالبي.وفي اعقاب هذه البطولة الافريقية ضمنت خديجة الكريمي في الفردي مشاركتها في الالعاب العالمية الشاطئية المقررة سنة 2023 بجزيرة بالي الاندونيسية لتستكمل بذلك تونس حصتها من القوارب المترشحة بعد تاهل محمد الطيب في الفردي ومحمد الطيب وخديجة الكريمي في الثنائي المختلط. يذكر ان المشاركة في الالعاب العالمية الشاطئية يقتصر على ثلاثة قوارب للبلد الواحد.يذكر ان 12 دولة شاركت في هذه البطولة الافريقية هي تونس ومصر والجزائر والمغرب وليبيا والسودان وكوت ديفوار والبنين واوغندا وجنوب افريقيا وكينيا والطوغو.وبعد نزول الستار على البطولة الافريقية الاولى للتجديف الشاطئي سرعة، سيكون الموعد يومي 29 و30 اكتوبر الجاري مع البطولة العربية الثانية للتجديف الشاطئي سرعة بمدينة الحمامات ايضا بمشاركة 8 بلدان هي تونس ومصر والجزائر والمغرب وليبيا والسودان والامارات والكويت.وفي ما يلي النتائج الكاملة للادوار النهائية للبطولة الافريقية الاولى للتجديف الشاطئي سرعة :سباق الفردي كبريات1- خديجة الكريمي (تونس) تاهلت للالعاب العالمية الشاطئية ببالي2- مريم عبد اللطيف (مصر)3- رشا هند منصري (الجزائر)سباق الفردي اكابر1- محمد الطيب (تونس)2- علي علاء (مصر)3- ايمن مصطفى (الجزائر)سباق الفردي وسطيات1- هالة بلحاج محمد (تونس)2- هناء السبكي (مصر)3- ليليا اكرام مقداد (الجزائر)سباق الفردي اواسط1- محمد ريان حفصة (تونس)2- مروان محمد (مصر)3- شريف بوخوص (الجزائر)سباق الزوجي كبريات1- سارة الزمالي وسحر المومني (تونس)2- شيماء هلال واميرة صبوح (الجزائر)3- مريم عبد اللطيف وامنة حسين (مصر)سباق الزوجي اكابر1- هاني سبايتية وبلال الفريقي (تونس)2- ايوب بوستة وابراهيم مراجي (المغرب)3- علي محمد وادهم محجوب (مصر)سباق الزوجي وسطيات1- عائشة عبد العزيز وهالة بلحاج محمد (تونس)2- هناء السبكي ونسرين علي (مصر)3- صابرية بوخريص وليليا اكرام مقداد (الجزائر)سباق الزوجي اواسط 1- مروان محمد وعمر الكومتي (مصر)2- محمد امين الحرشي واحمد الطالبي (تونس)3- ابراهيم جابير والياس شفيق (المغرب)سباق الزوجي المختلط اكابر1- خديجة الكريمي وهاني سبايتية (تونس)2- محمد كوتة ونور الهدى (مصر)3- مجدولين العلاوي وابراهيم مراجي (المغرب)سباق الزوجي المختلط اواسط1- محمد ريان حفصة وهالة بلحاج محمد (تونس)2- زياد مرسي وهناء السبكي (مصر)3- ليليا اكرام مقداد وشريف بوخوص (الجزائر)تونس 9 1 0مصر 1 7 2الجزائر 0 1 6المغرب 0 1 2