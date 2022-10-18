مسؤولون أفارقه في مجال النقل يبحثون تحديات تسريع التحول الرقمي للسكك الحديدية في افريقيا

تحت شعار "تسريع التحول الرقمي للسكك الحديدية في افريقيا: ما هي التحديات"، افتتحت، الثلاثاء بتونس العاصمة، فعاليات المؤتمر الثاني حول رقمنة السكك الحديدية الافريقية الرامي الى ابراز أهمية التحول الرقمي للشبكات الحديدية الافريقية وتطوير استراتيجية رقمية بالتوافق مع تطلعات "اجندة 2063" للاتحاد الافريقي.





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ويمثل هذا المؤتمر فرصة لتحديد المشاريع الكبرى التي يستوجب تنفيذها لضمان التحول الرقمي الفعلي للسكك الحديدية ومجالا للحوار بين أصحاب القرار مع الشركاء الصناعيين الرئيسيين في المجال حول سياسات النقل، كما سيساعد على جلب الدعم المادي لنظام ايكولوجي للسكك الحديدية الرقمية الافريقية.واكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، توفيق بوفايد، في كلمة القاها نيابة عن وزير النقل، ان هذا المؤتمر يندرج في إطار "الأجندة 2063" التي صاغتها مفوّضيّة الاتحاد الإفريقي حول موضوع "تسريع التحوّل الرّقمي في إفريقيا"، لتعزيز الربط بين بلدان القارة الافريقية عبر شبكات نقل حديدي متطورة وآمنة للأشخاص والبضائع وبلورة رؤية تساهم في تطوير استراتيجية إفريقية رقمية حقيقية للسكك الحديدية.كما سلط بوفايد الضوء على ما يضطلع به النقل الحديدي من دور اقتصادي واجتماعي وبيئي وتنموي بالغ الأهمّية، بالإضافة الى الدور الهام للتكنولوجيات الحديثة والرقمنة في المساهمة في تطوير هذا القطاع ، لافتا الى ان النقل الذكي يعد أحد المحاور الأساسية ضمن استراتيجية وزارة النقل بتونس لتطوير قطاع النقل.وبين ان من شروط تطوير النقل الحديدي بإفريقيا مواكبة التطورات التكنولوجية والمضيّ قدما في الانتقال الرقمي من أجل جعل حركة النقل بالسكك الحديدية أكثر فعالية وأمانًا وانسيابية و أكثر قدرة على المنافسة مستقبلا مع وسائل النقل الأخرى، ومواجهة جميع التحديات.واكد ضرورة تدعيم الاستثمارات في مجال تطوير البنية التحتية للنقل الحديدي ورقمنتها لما تتطلبه من تمويلات هامة ، فضلا عن الاستثمار في مجال تطوير الكفاءات في هذا المجال لمواكبتها للتطورات التكنولوجيةوثمن، بالمناسبة، إدراج قرار إعادة إحياء نشاط الاتحاد الافريقي للسكك الحديدية ضمن برنامج عمل اللجنة الفنية المتخصصة بالنقل الحديدي التّابعة لمفوّضية الإتحاد الإفريقي 2021 - 2023، وذلك اعتبارا لما يكتسيه قطاع النّقل الحديدي من أهمّيّة في إطار برنامج تطوير البنى التّحتيّة بإفريقيا أفق 2063.وتناول المشاركون في المؤتمر، بالخصوص، المشاريع الرقمية الخاصة بقطاع السكك الحديدية والرقمنة على مستوى قطاع السكك الحديدية الافريقية ، والحلول الصناعية المبتكرة والافاق الرقمية والشبكات الحديدية في عصر الرقمنة وخطة عمل مفوضية الاتحاد الافريقي وعروض الشبكات الحديدية الافريقيةكما تباحث الحضور حول برنامج الجيل الخامس للسكك الحديدية والسلامة الالكترونية والنمذجة والذكاء الاصطناعي من حيث الترفيع في طاقة الاستيعاب والصيانة الاستباقية والرقمنة في مجال البضائع والمحطات الذكية ، فضلا عن تقديم عروض للمشاريع الرقمية من قبل جامعات افريقيةوحضر اشغال المؤتمر، الذي ينتظم ببادرة من الاتحاد الدولي للسكك الحديدية وبالتعاون مع الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية بصفتها رئيسة الاتحاد الافريقي للسكك الحديدية، مسؤولون عن الشبكات الحديدية الافريقية ومصنعون في مجال النقل الحديدي ،الى جانب الجهات المانحة والممولة ،وخبراء محليون ودوليون مختصون في مجال الرقمنة