بطولة العالم للتجذيف الشاطئي ( اواسط) - اربع ميداليات لتونس وترشح الى بطولة العالم 2023


Publié le Lundi 17 Octobre 2022 - 14:57قراءة: 0 د, 31 ث
      
توج المنتخب التونسي للتجديف باربع ميداليات منها ( ميدالياتان ذهبيتان ) وتحصل بذلك على المرتبة الثانية في بطولة العالم للتجذيف الشاطئي سرعة التي انتظمت بمدينة ساوندسفوة ببلاد الغال ببريطانيا من 14 إلى 16 أكتوبر الجاري


وتوزعت الميداليات كالاتي
- ميداليتان ذهبيتان لكل من الجذافين محمد ريان حفصة وهالة بالحاج محمد (فردي أواسط)
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- ميدالية فضية واحدة تحصل عليها الجذاف محمد الطيب ليضمن بذلك تاهله رسميا للألعاب الشاطئية العالمية بالي 2023.
- ميدالية برونزية لكل من هالة بالحاج محمد ومحمد ريان حفصة (قارب زوجي)

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كما ترشح ثنائي القارب الزوجي مختلط أكابر محمد الطيب وخديجة الكريمي للألعاب الشاطئية العالمية بالي 2023 إثر حصولها على المرتبة السادسة.

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