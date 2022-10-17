بطولة العالم للتجذيف الشاطئي ( اواسط) - اربع ميداليات لتونس وترشح الى بطولة العالم 2023

توج المنتخب التونسي للتجديف باربع ميداليات منها ( ميدالياتان ذهبيتان ) وتحصل بذلك على المرتبة الثانية في بطولة العالم للتجذيف الشاطئي سرعة التي انتظمت بمدينة ساوندسفوة ببلاد الغال ببريطانيا من 14 إلى 16 أكتوبر الجاري







وتوزعت الميداليات كالاتي

- ميداليتان ذهبيتان لكل من الجذافين محمد ريان حفصة وهالة بالحاج محمد (فردي أواسط)

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- ميدالية فضية واحدة تحصل عليها الجذاف محمد الطيب ليضمن بذلك تاهله رسميا للألعاب الشاطئية العالمية بالي 2023.

- ميدالية برونزية لكل من هالة بالحاج محمد ومحمد ريان حفصة (قارب زوجي)



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كما ترشح ثنائي القارب الزوجي مختلط أكابر محمد الطيب وخديجة الكريمي للألعاب الشاطئية العالمية بالي 2023 إثر حصولها على المرتبة السادسة.



وتوزعت الميداليات كالاتي- ميداليتان ذهبيتان لكل من الجذافين محمد ريان حفصة وهالة بالحاج محمد (فردي أواسط)- ميدالية فضية واحدة تحصل عليها الجذاف محمد الطيب ليضمن بذلك تاهله رسميا للألعاب الشاطئية العالمية بالي 2023.- ميدالية برونزية لكل من هالة بالحاج محمد ومحمد ريان حفصة (قارب زوجي)كما ترشح ثنائي القارب الزوجي مختلط أكابر محمد الطيب وخديجة الكريمي للألعاب الشاطئية العالمية بالي 2023 إثر حصولها على المرتبة السادسة.