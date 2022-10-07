وزارة الصحة: ينتظر تعميم المشروع النموذجي للتعهد الرقمي بمرضى ارتفاع ضغط الدم بأريانة، على بقية جهات البلاد

ينتظر أن يتمّ تعميم المشروع النموذجي للتعهد الرقمي بمرضى ارتفاع ضغط الدم الذي انطلق انجازه منذ ماي 2022 بالدائرة الصحية بمعتمديتي المنيهلة -التضامن من ولاية أريانة، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة مرض ارتفاع ضغط الدم، على باقي الدّوائر الصحية بمختلف جهات البلاد، وفق بلاغ صادر مساء الخميس إلى الجمعة عن وزارة الصحة.





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ويهدف المشروع النموذجي للتعهد الرقمي بمرضى ارتفاع ضغط الدم الذي تم إطلاقه ببادرة من الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والشرايين بالشراكة مع الادارة الجهوية للصحة بأريانة، إلى تحسين قدرة النّظام الصحّي على النّهوض بمتابعة مرضى ارتفاع ضغط الدم وحسن التصرّف في المواعيد والأدوية الخاصّة بهم إلى جانب التّوعية والتثقيف الصحّي.ويرمي المشروع المذكور، الذي يستهدف قرابة 3 آلاف مريض، حسب ما أفادت به رئيسة الجمعية، ليليا زخامة، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، إلى توفير العلاج إلى مرضى القلب والشرايين، حسب التّوصيات العالمية المعمول بها في الغرض وتحسين جودة الحياة للمرضى وتوفير الأدوية اللازمة.وبيّنت زخامة، أن الجمعية قامت، في اطار المشروع، بتكوين الاطارات الطبية وشبه الطبية في مراكز الصحة الأساسية الأربعة بالدائرة الصحية بمعتمديتي المنيهلة -التضامن من ولاية أريانة في مجال علاج ارتفاع ضغط الدم استنادا لدليل أعدته بمناسبة انطلاق المشروع وضمنته الممارسات الفضلى في التعهد بهذه الفئة من المرضى وتوصيات عالمية لعلاج مرضى القلب.كما أطلقت منصة رقمية لفائدة الأطباء لمتابعة مرضى القلب وأفضل طرق العلاج.