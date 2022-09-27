وزارة أملاك الدولة تدعو أصحاب المحلات السكنية بتجمّع "حي 9 أفريل التضامن" الى تسوية وضعياتهم

دعت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، الثلاثاء، أصحاب المحلات السكنية بتجمّع "حي 9 أفريل التضامن" الكائن بمعتمدية التضامن (ولاية اريانة)، الذين تتوفر فيهم شروط التسوية، الى تقديم مطالبهم للإدارة الجهوية للوزارة بأريانة لتسوية وضعيتهم العقارية.





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وأوضحت وزارة أملاك الدولة، في بلاغ لها، أن أصحاب المحلات السكنية المعنيين هم الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في الأمر الحكومي عدد 504 لسنة 2018 المؤرخ في 7 جوان 2018 والمتعلق بضبط صيغ وشروط تسوية وضعيات التجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص.وأفادت ان هذا الاجراء يأتي تبعا لتسوية الوضعية العقارية للتجمع السكني "حي 9 أفريل التضامن" بمعتمدية التضامن ومصادقة اللجنة الجهوية للتقسيمات بأريانة، خلال جلسة عقدتها في أوت 2022، وقرار المصادقة على تقسيم عدد 1890المؤرخ في 14 سبتمبر 2022وأكدت ضرورة أن تتضمن مطالب المعنيين بهذه التسوية نسخة من بطاقات التعريف أو توكيل تام الموجب لوكيل المنتفع (عند الاقتضاء) والوثائق المتعلقة بانجرار التصرف في العقار (عقد بيع، عقد هبة، كتب تنازل، حجة وفاة،...) اضافة الى وثيقة تفيد تشييد المحل السكني قبل سنة 2000 (الربط بالشبكات العمومية أو وثيقة استخلاص الأداء الموظف على العقارات المبنية يكون تاريخها قبل سنة 2000...).