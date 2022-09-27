وزارة أملاك الدولة تدعو أصحاب المحلات السكنية بتجمّع "حي 9 أفريل التضامن" الى تسوية وضعياتهم


Publié le Mardi 27 Septembre 2022 - 14:43 قراءة: 0 د, 53 ث
      
دعت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، الثلاثاء، أصحاب المحلات السكنية بتجمّع "حي 9 أفريل التضامن" الكائن بمعتمدية التضامن (ولاية اريانة)، الذين تتوفر فيهم شروط التسوية، الى تقديم مطالبهم للإدارة الجهوية للوزارة بأريانة لتسوية وضعيتهم العقارية.



وأوضحت وزارة أملاك الدولة، في بلاغ لها، أن أصحاب المحلات السكنية المعنيين هم الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في الأمر الحكومي عدد 504 لسنة 2018 المؤرخ في 7 جوان 2018 والمتعلق بضبط صيغ وشروط تسوية وضعيات التجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص.

..
...

وأفادت ان هذا الاجراء يأتي تبعا لتسوية الوضعية العقارية للتجمع السكني "حي 9 أفريل التضامن" بمعتمدية التضامن ومصادقة اللجنة الجهوية للتقسيمات بأريانة، خلال جلسة عقدتها في أوت 2022، وقرار المصادقة على تقسيم عدد 1890المؤرخ في 14 سبتمبر 2022

وأكدت ضرورة أن تتضمن مطالب المعنيين بهذه التسوية نسخة من بطاقات التعريف أو توكيل تام الموجب لوكيل المنتفع (عند الاقتضاء) والوثائق المتعلقة بانجرار التصرف في العقار (عقد بيع، عقد هبة، كتب تنازل، حجة وفاة،...) اضافة الى وثيقة تفيد تشييد المحل السكني قبل سنة 2000 (الربط بالشبكات العمومية أو وثيقة استخلاص الأداء الموظف على العقارات المبنية يكون تاريخها قبل سنة 2000...).

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 253738



En continu...

Toutes les news...
الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 | 1 ربيع الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:37 18:11 15:34 12:17 06:11 04:45
Babnet
24°
 Babnet27° Babnet % 78 :الرطــوبة
تونــس Babnet23°
3.09 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
27°-2327°-2129°-2129°-2227°-22
  • Avoirs en devises
    23798,2

  • (26 sept)
  • Jours d'importation
    112
  •              1 € = 3,21910 DT        1$ =3,26685 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 sept)   921,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
..

.
   