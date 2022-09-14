المعهد الوطني للرصد الجوي يحتفل باليوم العربي للأرصاد الجوية

يحتفل المعهد الوطني للرصد الجوي مثل سائر البلدان العربية يوم 15 سبتمبر من كل سنة باليوم العربي للأرصاد الجوية تحت شعار " الأرصاد مهمة في حياتنا".

وأشار المعهد في بلاغ، أصدره، الإربعاء، إلى الارتباط الوثيق بتطور العوامل والعناصر الجوية بمختلف مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية خصوصا وأن آثار تغييرات المناخ باتت واضحة في ظل ما يشهده العالم من كوارث طبيعية.



وبينت الدراسات والتقارير الشهرية الخاصة بالمناخ التي أصدرها المعهد خلال سنة 2022 ارتفاعا في درجات الحرارة تتجاوز الأرقام المرجعية في أغلب محطات الرصد الجوي، كما تم تسجيل 4 أرقام قياسية في أوت 2022 بالمنستير وجربة وقابس ومدنين حيث تجاوزت الحرارة 47 درجة مائوية.وأنجز المعهد، في اطار مهامه كمؤسسة مسؤولة عن دراسة المناخ وتقييم المناخ المستقبلي قاعدة بيانات مفتوحة للعموم " كليما- سي" تتضمن محاكاة لحالة الغلاف الجوي بتونس في أفق 2100 منجزة بإسقاطات نماذج عددية عالمية.وفي هذا الاطار، اقتنى المعهد، مؤخرا، حاسوبا ذو تأدية عالية قادر على القيام بالحسابات اللازمة لتقديم توقعات عددية بدقة عالية.ويتم العمل في اطار البرنامج المندمج للصمود ضد الكوارث الطبيعية على تدعيم أنظمة الرصد لتعزيز الإستعداد لمجابهة الكوارث وسيتم تنفيذه على خمس سنوات بداية من سنة 2022.ويتضمن البرنامج تركيز محطات جوية أوتوماتيكية وفق معايير عالمية واقتناء رادارات تغطي كامل تراب الجمهورية مما سيمثل نقلة نوعية كبرى مستقبلا في خدمات المعهد لمختلف القطاعات الحيوية للبلاد، وفق ما أفاده المعهد في البلاغ ذاته.