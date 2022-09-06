سليانة :إنقطاع التيار الكهربائي بعدد من المعتمديات جراء تساقط الأمطار وجهود متواصلة لإعادة التيار الكهربائي تدريجيا


Publié le Mardi 06 Septembre 2022 - 22:58 قراءة: 0 د, 36 ث
      
تسببت الأمطار المتساقطة منذ مساء اليوم الثلاثاء بكميات هامة بمعتمديات ولاية سليانة في إنقطاع التيار الكهربائي لأكثر من ساعة وفق ماعاينته مراسلة ة"وات" بالجهة
من جهته،ذكر رئيس اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها و تنظيم النجدة ،والي سليانة وليد العبّاسي في تصريح ل"وات" أن الفرق والمصالح الفنية والإدارية التابعة للفرع الجهوي للشركة التونسية للكهرباء والغاز تجندت لإعادة التيار الكهربائي تدريجيا ل جل المعتمديات


وكشف المدير الجهوي للحماية المدنية بسليانة،محمد علي بن بيهي أن وحدات الحماية المدنية بسليانة تدخلت لإزاحة شجرة سقطت أمام مقر المحكمة الابتدائية بمدينة سليانة وتسببت في قطع الطريق الرئيسي المؤدي للولاية فضلا عن ضخ المياه بعدد من المنازل بمنطقة القنطرة بمعتمدية سليانة الجنوبية
يذكر أن اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها و تنظيم النجدة في حالة إنعقاد متواصل.

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