منوبة: تمرين تطبيقي مشترك في مجال التصرف ابان الازمات في سد السعيدة بالبطان

شارك، اليوم الاثنين، بسدّ السعيدة بمعتمدية البطان من ولاية منوبة 40 شخصا، في تمرين تطبيقي مشترك في مجال التصرف ابان الازمات نظّمه الديوان الوطني للحماية المدنية بتونس والمكتب الفيدرالي الألماني للحماية المدنية والمساعدة إبان الكوارث والوكالة الفيدرالية الألمانية للنجدة الفنية.





وينتمى المشاركون الى عناصر الحماية المدنية بالاضافة الى متطوعين تم تاهيلهم ضمن مشاريع إرساء التطوع في خدمة الحماية المدنية المنجز في اطار الشراكة والتعاون الثنائي مع ذات الاطراف والتي انطلقت منذ سنة 2012وتم خلال العملية البيضاء، تركيز مقر قيادة ودعم تكتيكي، مع توفير شاحنات واليات تدخل تابعة للحماية المدنية، وطائرة بدون طيار، وتمثل سيناريو العملية التي شاركت فيها مختلف الادارات باللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها، في تهاطل امطار غزيرة تسببت في فيضان وادي مجردة على مستوى سد العروسية، واضرار جسيمة، محاكيا التدخلات المطلوبة من جميع الاطراف والمتمثلة في شفط المياه باستعمال مضخات مجرورة عالية المنسوب، تسلمها الديوان ضمن هبة المانية، تضم 20 مضخة بسعة 5 الاف لتر في الدقيقة .ويهدف التمرين، وفق ما افاد به رئيس مشروع التعاون العميد قيس بن ناصر "وات"، الى تعزيز قدرات اعوان الحماية والمتطوعين في العمل الميداني، ووقوف اللجنة الجهوية على مختلف النقاط السوداء التي تشكل خطورة عند الفيضانات والاشكاليات المسجلة، وتدارس الحلول الكفيلة بتذليلها وتجنب مخاطر الفيضانات.كما يساعد على تقييم استعدادات كافة الهياكل المتدخلة من حيث الفترة الزمنية والمعدات ونجاعة التدخل، اضافة الى تدريب الهياكل المشاركة على تنفيذ المخطط الازرق، وتحيين القدرات المهنية والفنية فى التدخلات، وخاصة في مستوى الاشكاليات التي تنتج عن الفياضانات من انقطاع النور الكهربائي وعزل بعض المتساكنين وغيرها.وتزامن التمرين التطبيقي مع ورشة عمل بمقر ولاية منوبة تحت اشراف المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية ووالي الجهة وكاتب الدولة بوزارة الداخلية الالمانية، والمدير العام للمكتب الفيدرالي الالماني للحماية المدنية والمساعدة ابان الكوارث، ورئيس الوكالة الفيدرالية الالمانية للنجدة الفنية.وجرى خلال اللقاء، استعراض نتائج اتفاقية التعاون الثنائي منذ 2012، التي تم خلالها تكوين 102 مكونين في مجال التصرف ابان الازمات، وتنظيم عمليات بيضاء نظرية في 12 ولاية،اضافة إلى التكوين الموجّه لمختلف الفئات العمرية وخاصة الأطفال في مجال التحسيس للتوقي من المخاطر وحسن التصرف إبان الكوارثكما تم احداث سلسلة من مشاريع المساعدة على ارساء التطوع في خدمة الحماية المدنية والذي مكن من تكوين 2400 متطوع بهدف ارساء العمل التطوعي في خدمة الحماية المدنية، بمساهمة 16 جمعية من 24 ولاية، في انتظار تعميم العملية على بقية الولاياتوتم تمكين الديوان من 193 وسيلة تدخل مستعملة، و30 وسيلة جديدة، اضافة الى 327 طنا من التجهيزات والمعدات كهبة من الوكالة الفيدرالية الالمانية للنجدة الفنية، مع دعم العديد من الوحدات الجهوية للحماية المدنية بوسائل ومعدات خاصة بحرائق الغابات والنجدة بالطرقات، بالإضافة إلى تجهيز جناح بيداغوجي بالمدرسة الوطنية للحماية المدنية بجبل الجلود خاص بالتكوين في مجال التصرف إبان الأزمات.يشار الى انه الفريق الالماني، ادى في ختام التمرين، زيارة الى مقر العملية بسد السعيدة اين عاين عن كثب جملة التدخلات ونجاعة استعمال المضخات المجرورة