مباراة ودية: فوز النادي الصفاقسي على الاتحاد المنستيري 1 - 0


Publié le Samedi 27 Août 2022 - 20:21 قراءة: 0 د, 41 ث
      
فاز النادي الرياضي الصفاقسي اليوم السبت، في مباراة ودية، على الاتحاد المنستيري بنتيجة 1 - 0.
وجاء الهدف الوحيد في اللقاء، الذي دار في ملعب الطيب المهيري، عن طريق اللاعب حسين علي في الدقيقة 16 من زمن الشوط الأول.

وكان النادي الاطار الفني للنادي الرياضي الصفاقسي قد عوّل في بداية اللقاء على التشكيلة التالية: أيمن دحمان - علاء غرام - صابر السوداني - أسامة البحري - محمد عزيز السايحي - شادي الهمامي - نابي كامارا - عبد الله العامري - حسين علي - اسماعيل دياكيتي - حازم الحاج حسن.
أما مدرب الاتحاد المنستيري فقد عوّل في اللقاء على التشكيلة التالية: بشير بن سعيد - هشام بكار - عمر بوراوي - محمد الصغراوي - عصمان واتارا - علاء الدريدي - يوسوفو أومارو - حسام تقا - أنيس بن حتيرة - هيكل الشيخاوي - عبد الحكيم أمرقران.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 252035



En continu...

Toutes les news...
السبت 27 أوت 2022 | 29 محرم 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:28 18:57 16:02 12:28 05:46 04:14
Babnet
26°
 Babnet34° Babnet % 78 :الرطــوبة
تونــس Babnet25°
2.06 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
34°-2534°-2633°-2632°-2637°-26
  • Avoirs en devises
    23630,9

  • (26 aout)
  • Jours d'importation
    115
  •              1 € = 3,20193 DT        1$ =3,20666 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 aout)   611,2 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   