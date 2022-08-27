مباراة ودية: فوز النادي الصفاقسي على الاتحاد المنستيري 1 - 0

فاز النادي الرياضي الصفاقسي اليوم السبت، في مباراة ودية، على الاتحاد المنستيري بنتيجة 1 - 0.

وجاء الهدف الوحيد في اللقاء، الذي دار في ملعب الطيب المهيري، عن طريق اللاعب حسين علي في الدقيقة 16 من زمن الشوط الأول.





وكان النادي الاطار الفني للنادي الرياضي الصفاقسي قد عوّل في بداية اللقاء على التشكيلة التالية: أيمن دحمان - علاء غرام - صابر السوداني - أسامة البحري - محمد عزيز السايحي - شادي الهمامي - نابي كامارا - عبد الله العامري - حسين علي - اسماعيل دياكيتي - حازم الحاج حسن.

أما مدرب الاتحاد المنستيري فقد عوّل في اللقاء على التشكيلة التالية: بشير بن سعيد - هشام بكار - عمر بوراوي - محمد الصغراوي - عصمان واتارا - علاء الدريدي - يوسوفو أومارو - حسام تقا - أنيس بن حتيرة - هيكل الشيخاوي - عبد الحكيم أمرقران.



