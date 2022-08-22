عرض "مزيج" لزهير قوجة يفتتح تظاهرة "تونس تغني افريقيا"

بمناسبة احتضان تونس لندوة طوكيو الدولية للتنمية في افريقيا " TICAD8 " افتتح مسرح اوبرا تونس تظاهرة " تونس تغني افريقيا " التي تدور فعالياتها من 21 الى 23 اوت 2022 بعرض "مزيج" للفنان زهير قوجة، أمس الأحد بمسرح الاوبرا بمدينة الثقافة.





وبحضور عشّاق الايقاعات الافريقية انطلق عرض "مزيج"، الذي امتزج فيه التراث الموسيقي للجنوب الغربي والوسط والشمال والشمال الغربي التونسي بتوزيع جديد اندمج مع الموسيقى الإلكترونية. وهو أيضا مزيج بين موسيقى السطمبالي والأنماط الموسيقية التونسية الأخرى كالتي تتميز بها جهة الكاف وقفصة وتوزر، وهي أنماط بدت غير مألوفة لدى عامة الناس.ولم يكن "مزيج" عرض امتزجت فيه الأنماط الموسيقية التونسية فحسب، بل إنه كان أيضا مزيجا بين الآلات الموسيقية التقليدية كالقمبري والشقاشق و"الجامبي" والطبل والزكرة والمزود والقصبة الشاوية، والآلات الموسيقية الالكترونية كالغيتار والغيتار باص والأورغ، بل إن زهير قوجة ذهب إلى أبعد من ذلك بكثير فأدخل آلة العود التونسي لعزف إيقاعات السطمبالي.أما في ما يتعلق بمحتوى العرض "مزيج" فقد كان خليطا من الأنماط الموسيقية التونسية، وهو يعكس التنوع الثقاقي اللامادي للبلاد التونسية. كما تصوّر مقاطع الموسيقى جانبا من العادات والتقاليد كحفلات الأعراس والمناسبات الدينية وغيرها، وهو ما يتجلّى في طابعها الاحتفالي في ظاهرها، أما في مقاصدها فهناك دلالات عديدة منها الحب والسلام والحرية والتعلّق بالأرض.ودام العرض حوالي 90 دقيقة قدّمت خلاله المجموعة الموسيقية باقة من أغاني السطمبالي الروحية مثل "الله يا ربي" و"للا ماليكا" و"إبراهيم". كما جاد العرض على الحاضرين بما تزخر به أقاليم الشمال الغربي والوسط والجنوب الغربي من إيقاعات احتفالية أثارت حماسة الجمهور.وتتواصل فعاليات تظاهرة "تونس تغني افريقيا " يوم الاثنين 22 اوت 2022 مع عرض "أصوات الفرح" لمجموعة افريقا للإيقاعات و عرض "مزنجى" لأحمد الماجري بمسرح الاوبرا بمدينة الثقافة.