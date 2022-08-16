قبلي: قريبا افتتاح 6 مراكز لتكوين 90 فتاة ريفية في صناعة المرقوم والخياطة والفصالة والتطريز


Publié le Mardi 16 Août 2022 - 14:51قراءة: 0 د, 58 ث
      
تستعد النيابة الجهوية للاتحاد الوطني للمراة التونسية بالشراكة مع المجلس الجهوي لولاية قبلي لافتتاح 6 مراكز تكوينية للفتاة الريفية في جملة من الحرف التقليدية التي تخول لهن بعث بعض المشاريع الصغرى التي تمثل موارد رزق


واوضحت النائبة الجهوية للاتحاد الوطني للمراة التونسية ساسية دراويل صباح اليوم ل"وات" انه سيتم قريبا في اطار الشراكة مع المجلس الجهوي للولاية افتتاح 6 مراكز تكوينية موزعة على معتمديتي قبلي الشمالية وقبلي الجنوبية ومعتمديتي دوز الشمالية ودوز الجنوبية اضافة الى معتمديتي سوق الاحد والفوار، وذلك بهدف تكوين 90 فتاة ريفية بمعدل 15 فتاة في كل مركز في اختصاص صناعة المرقوم بالنسبة لفتيات معتمدية الفوار والخياطة والفصالة والتطريز بالنسبة لفتيات باقي المعتمديات

واضافت دراويل ان مدة التكوين ستتواصل على امتداد 10 اشهر، تتحصل خلالها كل فتاة على منحة شهرية تساعدها في التنقل قدرها 30 دينارا لتتوج اثرها بالحصول على شهادة معترف بها تمكنها من التمتع بالمنح والقروض التي تسندها هياكل المساندة لبعث المشاريع الصغرى التي ستمثل موارد رزق للمتكونات


واشارت الى انه تم ضمن استراتيجية الاتحاد الوطني للمراة التونسية في التمكين الاقتصادي للنساء ومساعدة الحرفيات على تسويق منتوجاتهن، احداث منصة الكترونية بالتعاون مع الكنفدرالية الالمانية لتعليم الكبار تخول للحرفيات الانخراط فيها لتساعدهن في عملية بيع منتوجاتهن عن بعد

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