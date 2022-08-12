صفاقس : "الوفاء لا يعرف المستحيل " شعار الدورة 56 لمهرجان سيدي منصور من 13 إلى 17 اوت

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بعد غياب دام سنتين متتاليتين فرضته جائحة كورونا، يعود مهرجان سيدي منصور في دورته 56 من 13 الى 17 أوت الجاري تحت شعار "الوفاء لا يعرف المستحيل" ، حيث ستؤثثه عروض فرجوية تروي الموروث الثقافي لمنطقة سيدي منصور وتلامس وجدان متساكنيها وفق ما افاد به مدير جمعية مهرجان سيدي منصور، محمد شلبي خلال ندوة صحفية انعقدت مساء الخميس خلال خرجة بحرية على متن قارب انطلاقا من ميناء الصيد البحري سيدي منصوروتفتتح النسخة الجديدة لمهرجان سيدي منصور يوم 13 أوت الجاري بعرض حضرة السطمبالي للأطفال بالشارع الرئيسي وساحة الناظور، ليختتم بخرجة السطمبالي وسباق الدراجات في ساحة الناظور وعرض موسيقي طربي تحييه الفنانة "ايمان الشريف" بفضاء الملعب البلديوبين الإفتتاح والاختتام، والفقرات التثقيفية والتنشيطية ، على غرار زيارة مقام سيدي منصور، وسباق الزوارق والحواجز والدراجات، تراوح برمجة مهرجان سيدي منصور، بين العروض الموسيقية وابرزها العرض الصوفي "سوالف" وسهرة الأغنية البديلة لمجموعة عيون الكلام وعرض وتري "كرسي المشاق " لمحمد علي بالشيخ ومعرض صور ورسوم وحكايات فلسطينية ،فضلا عن تخصيص فقرة للأطفال في الرسم والاملاء والحكاية وعرض مسرحي عنوانه " تعويذة قرقورة " وتكريم الناجحين في باكالوريا، 2022وأكد محمد شلبي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء "أن شعار الدورة الجديدة للمهرجان ينبع من إصرار الهيئة المديرة على تنظيمه رغم ما تمر به الجمعية من صعوبات مالية باعتبار ان الإعتمادات المرصودة لمهرجان سيدي منصور رغم عراقته، غير كافية ،داعيا سلطة الإشراف وكل الهياكل الثقافية إلى إيلاء أهمية قصوى لحماية مهرجان سيدي منصور، الذي يعد موروثا ثقافيا يروي تاريخ المنطقة، من الإندثار