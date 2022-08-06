لسعد الدريدي مدربا لأولمبيك خريبكة المغربي


Publié le Samedi 06 Août 2022 - 15:07قراءة: 0 د, 39 ث
      
أعلن أولمبيك خريبكة المغربي اليوم السبت تعاقده مع المدرب التونسي لسعد الدريدي بعقد لمدة سنة قابلة للتجديد.
وأورد النادي المغربي على صفحته الرسمية أنّه تم التعاقد كذلك مع اطارات تونسية، لمساعدة الدريدي في مهامه، مكونة من محمد بن مسعود كمعد بدني، وزياد الزيود كمدرب مساعد مكلف بتحليل البيانات و تطوير الأداء.

وستكون هذه التجربة الأولى للمدرب لسعد الدريدي خارج تونس وذلك بعد أن أشرف من 2013 الى 2021 ، تواليا، على تدريب فرق الملعب التونسي والملعب القابسي والنادي البنزرتي و النادي الصفاقسي و الاتحاد المنستيري و النادي الافريقي و النجم الساحلي.
يذكر أنّ أولمبيك خريبكة كان قد أنهى البطولة المغربية في الموسم الماضي في المركز العاشر.
و يمتلك أولمبيك خريبكة في رصيده المحلي 3 ألقاب، حيث فاز ببطولة المغرب في 2007 و بكأس العرش في 2006 و 2015




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