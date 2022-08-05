قريبا تركيز نقطة بيع قارة لمنتوجات النّساء الحرفيات من كامل ولايات الجمهورية بالمقر المركزي للاتحاد الوطني للمرأة التونسية

يعتزم الاتحاد الوطني للمرأة التونسية بالتعاون مع الكنفدرالية الألمانية لتعليم الكبار، قريبا، إطلاق منصّة الكترونية للبيع عن بعد وتركيز نقطة بيع قارّة لمنتوجات النّساء الحرفيّات من كامل ولايات الجمهورية، بالمقر المركزي للمنظمة النسائية الكائن بشارع باب بنات بتونس العاصمة.وقد أعطت رئيسة الاتحاد راضية الجربي، اليوم الجمعة، إشارة انطلاق أشغال تهيئة نقطة، بحضور مجموعة من النساء الحرفيات والفريق المشرف على تركيز وتنفيذ هذا المشروع، حسب بلاغ للاتحاد الوطني للمرأة التونسية.وتأتي هذه المبادرة بمناسبة الذكرى 66 للعيد الوطني للمرأة، حسب ذات البلاغ، وتنفيذا لإستراتيجية عمل الاتحاد الوطني للمرأة التونسية في محورها الخاص بدعم التمكين الاقتصادي للنساء، ومساعدة النّساء الحرفيات على تسويق منتوجاتهنّ باعتماد تقنيات التكنولوجيات الحديثة واليات التسويق الالكتروني.