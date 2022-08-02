جمعية خريجي الجامعات المعطلين عن العمل تنفذ وقفة احتجاجية الخميس المقبل أمام قصر قرطاج

تنفذ جمعية خريجي الجامعات المعطلين عن العمل، وقفة احتجاجية صباح الخميس 4 أوت الجاري أمام القصر الرئاسي بقرطاج للمطالبة بسن مرسوم استثنائي لانتداب أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم.ودعت، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إلى التفاعل بجدية مع المقترحات المقدمة من قبل المعطلين عن العمل وفتح ملف الشهادات الجامعية "المزورة وما انجر عنها من انتدابات حسب الولاءات الحزبية"، مطالبة بأن تحظى الجمعية بتمثيلية صلب أي لجنة تكلف بفتح هذا الملف.وانتقدت مع اعتبرته "مماطلة" السلطة في حلحلة ملف المعطلين من حاملي الشهادات الجامعية ممن طالت بطالتهم وعدم تفاعلها مع الحلول المقترحة من الجمعية رغم أنها "مقترحات معقولة تأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي العام في البلاد".واستنكرت ما وصفته بـ"عدم جدية" السلطة في تقديم التوضيحات اللازمة حول الانتدابات الاستثنائية صلب بعض الوزارات، معتبرة أنها انتدابات تمت "على مقاس الولاء السياسي ضاربة عرض الحائط مبدأ تكافؤ الفرص".