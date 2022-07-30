"لطفي بوشناق" يضيء الشمعة 42 لمهرجان صفاقس الدولي في سهرة فنية رائقة عانق خلالها الإبداع وأسر وجدان الجمهور

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بعد غياب دام سنتين فرضته جائحة "كورونا"، أضيئت ليلة الجمعة، أنوار المسرح الصيفي سيدي منصور من جديد، لاحتضان أولى سهرات مهرجان صفاقس الدولي في دورته 42 لتتواصل الى غاية 17 أوت القادم.الشمعة ال42 لمهرجان صفاقس الدولي، أضيئت من خلال سهرة غنائيةطربية أحياها القامة الفنية، لطفي بوشناق، صاحب الحنجرة المتميزة الذي عانق الابداع ليلة البارحة، من فوق ركح المسرح الصيفي سيدي منصور، حيث أسر بحسه الفني الراقي وصوته الشجي، وجدان عشاق الفن الطربي الأصيل متغنيا بأجمل ما جادت به مسيرته الفنية من عطاء فني وإبداع متجدّد مثل "أحكم للّة بأحكامك" و"عجبي منك ومني عجبي" و"جودوا بالوصل إن عمر العاشقين قصير" و"نغنّي لنحيا وتحيا الحياة" "وآخر مستجداته الفنية مثل "إزهى غني عيش حياتك".الفن الطربي السماعي والموشحات والمواويل كانت أيضا حاضرة في هذه "المصافحة الفنية الرائقة، التي أطرب بها الفنان لطفي بوشناق جمهور مهرجان صفاقس الدولي، من قبيل "أنا مسافر في أرض الله" و"خدعني الزمان ووجعني" و"هاموا بالشقراء والسمراء وهمت بالتونسية"، إضافة إلى تقديم عدد من أعماله القديمة والمشهورة مثل "هاذي غناية ليهم" و"ريتك ما نعرف وين" و"نساية" و"انت شمسي" و"العين الي ما تشوفكشي" و"غالبك غالبك"و"سينما" و"ارحم يا سيدي" كما أطرب الجمهور الحاضر باغنية "كي يضيق بيك الدهر يا مزيانة" لعملاق الأغنية التونسية الفنان الراحل "الصادق ثريا".وقد أعرب عدد من الجمهور الحاضر الذي سجل حضوره بعدد محترم ولافت من مختلف الأجناس والشرائح العمرية، في تصريحات متطابقة ل/وات/ عن "عمق فرحتهم بعودة الروح الى المسرح الصيفي سيدي منصور ومهرجان صفاقس الدولي بعد غياب دام سنتين، وخاصة بافتتاحه بحفل للفنان لطفي بوشناق، الذي يعد قامة فنية وإبداعية ثابتة على الدوام ".وتتواصل الدورة 42 لمهرجان صفاقس الدولي الى غاية يوم 17 اوت القادم، وذلك تحت إشراف هيئة جديدة حاولت تلبية مختلف الأذواق الفنية من خلال برمجة عروض فنية تراوح بين الموسيقى والسينما والمسرح، وفق ما تم الكشف عنه خلال ندوة صحفية عقدت قبل اسبوع من انطلاق المهرجان.ويتضمن برنامج الدورة الحالية عرض "فيزا " لكريم الغربي المبرمج يوم 30 جويلية وعرض مسرحي لطفي العبدلي يوم 7 اوت وعرض"بيق بوسا " لوجيهة الجندوبي يوم 10 اوت ومسرحية "المايسترو" لبسام الحمراوي يوم 16 أوت، الى جانب عروض من الفن السابع أبرزها شريط "غدوة" للمخرج ظافر العابدين يوم 9 أوت.ومن العروض الفنية الموسيقية التي أعدتها الهيئة المديرة، عرض "الدزيرة " لأول مرة عروض الراب "لبلطي " و"نوردو وكاسو " الى جانب القدود الحلبية للفنان "عامر عجمي " من سوريا والزيارة للفنان "سامي اللجمي " قي عرضين متتاليين يوم 3 اوت ويوم 11 اوت وعرض "زوار تونس " للفنان مرشد بوليلة وعرض "موطني " المبرمج يوم 4 اوت تزامنا مع الذكرى 75 لمعركة 5 أوت 1947 وعرض "سلطانة " للفنانة شهرزاد هلال يوم 12 أوت تزامنا مع الاحتفالات بالعيد الوطني للمرأة (13 أوت) فضلا عن عرض "24 عطر" للفنان محمد علي كمون، يوم 13 اوت، وذلك قبل ان يختتم يوم 17 أوت القادم بعرض "أنغام في الذاكرة " يحييه المايسترو عبد الرحمان العيادي رفقة فرقة الوطن العربي للموسيقى.هب