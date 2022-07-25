رئيس هيئة الانتخابات يؤكد ان جميع مراكز الاقتراع بكامل الجمهورية فتحت أبوابها على الساعة السادسة صباحا دون تأخير

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اكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر إن جميع مكاتب ومراكز الاقتراع بكامل الجمهورية والتي يبلغ عددها 11600 مكتب و4800 مركز قد فتحت أبوابها بدون تأخير على الساعة السادسة صباحا لاستقبال الناخبين للادلاء بأصواتهم وذلك بعد ان كانت استقبلت كل المعدات الانتخابية .وأضاف بوعسكر في تصريح اعلامي عقب ادلائه بصوته صباح اليوم الاثنين بمدرسة حي الجمهورية بزاوية سوسة ان العملية الانتخابية التي تتواصل إلى غاية الساعة العاشرة ليلا، تسير بشكل طبيعي وسلس داعيا عموم الناخبين التونسييين الى الاقبال على التصويت والى التثبت قبل ذلك من مراكز الاقتراع الخاصة بهم وعددهم الرتبي في السجلات وذلك عبر خدمة الهاتف الجوال التي وفرتها الهيئةواعرب عن الامل في ان يقبل اكبر عدد ممكن من الناخبين المسجلين والذين يبلغ عددهم 9 ملايين و278 الف ناخب على مراكز ومكاتب الاقتراع للادلاء بأصواتهم.وأضاف بوعسكر ان مكاتب الاقتراع ستتحول بعد الساعة العاشرة ليلا الى مكاتب فرز الصناديق وتعمير محاضر الفرز التي تعلق على أبواب المكاتب ليتم نقل المحاضر بعد ذلك الى مراكز التجميع في مستوى مقرات الهيئات الفرعية التي تعيد بدورها عمليات العد والتثبت وتحرير محضر التجميع واحالة محاضر التجميع وعددها 33 محضر على مجلس الهيئة الذي سيعلن عن النتائج الأولية للاستفتاءوفتح مراكز الاقتراع بالدائرة الانتخابية بسوسة ابوابها منذ الساعة السادسة صباحا ويبلغ عددها 177 مركز اقتراع تضم 627 مكتب اقتراع لاستقبال 539 الف و877 ناخب وناخبة للتصويت بنعم او لا في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد .وقد انطلق عمل مراكز ومكاتب الاقتراع في ظروف عادية حيث تراوحت نسبة الاقبال على التصويت خلال الساعات الأولى من اليوم الاثنين بين متواضعة ومتوسطة وفق ما أكدته المكلفة بالاعلام بالهيئة الفرعية للانتخابات بسوسة منية لطيف لواتوأضافت اللطيف ان الهيئة الفرعية للانتخابات بسوسة سبق وان اتخذت كل الإجراءات الكفيلة بحسن تنظيم العملية الانتخابية مذكرة بالخصوص ان الهيئة تلقت 292 مطلب اعتماد لممثلي الاطراف المشاركة في حملة الاستفتاء التي تم قبولها جميعا باستثناء مطلبين لم يستوفيا الشروط