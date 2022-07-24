بنزرت / بنزرت: سهرات فنية وورشات حية ضمن فعاليات الدورة 26 لمهرجان النحلة بسجنان.

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كشفت هيئة مهرجان النحلة بمعتمدية سجنان خلال نقطة اعلامية انتظمت بمقر جمعية نادي الصحافة ببنزرت عن ابرز ملامح" الدورة 26 لمهرجان النحلة بسجنان "الذي ينتظم من يوم 27 جويلية الجاري والى غاية ليلة 03 اوت 2022.وقال رئيس المهرجان سامي المعلاوي بالمناسبة ان ادارته وبما توفر لها من دعم ادبي ومادي من السلط الجهوية وعلى راسها الولاية والمندوبية الجهوية للثقافة وبلدية سجنان ،ولاسيما محبي المهرجان من عموم الاهالي ،اجتهدت هذه السنة في اعداد وتقديم مهرجان يجمع بين الامتاع والمؤانسة و ايضا تثمين ما تزخر به المنطقة من مباهج وخصوصيات ذات ابعاد محلية وجهوية ووطنية وعالمية ،وقد تراوحت البرمجة بين السهرات الموسيقية والغنائية الشبابية والطربية والخرجات الاستعراضية والورشات الحية للتعريف بمنتوج سجنان ، عسل نحل جبال وغابات سجنان الوارفة .وقد تم برمجة افتتاح الدورة عشية الأربعاء 27 جويلية ، بتدشين معرض منتوجات سجنان بدار الثقافة سجنان ،ستشفع بسهرة طربية مع الفنانة ناجحة جمال بفضاء المهرجان معهد 15 اكتوبر بسجنان، ،بينما يوم الجمعة 29 جويلية تم برمجة سهرة مع عرض "سجنانية " لفرقة مجموعة البية للفنون الشعبية ،و غرة اوت برمجة سهرة ليلة الفن مع مجموعة اولاد الجويني للموسيقى العالمية ،واما السهرة الختامية للمهرجات ليلة الأربعاء 03 اوت فسيكون لعشاق "الراب" مع المغني جنجون.و اشار المندوب الجهوي للثقافة خالد العبيدي الى ان ادارته عملت هذه السنة على مواصلة دعم ثقافة القرب من خلال الاجتهاد في الاحاطة بالفعاليات الثقافية بانواعها والمهرجانات المحلية علاوة على المهرجانات الدولية ،معربا عن تقديره للعمل الجبار الذي ما فتئت تقوم به مختلف الهيئات المديرة للمهرجانات المحلية بالجهة ومنها هيئة مهرجان النحلة بسجنان،وبقية العائلة الثقافية والجمعياتية والمنظماتية.