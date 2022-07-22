بنزرت: حجز 10 أطنان من السكر وإعادة ضخها ضمن المسالك القانونية

حجزت المصالح الرقابية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة ببنزرت 10 أطنان من السكر المدعم لدى تاجري جملة بمنطقتي منزل جميل ورأس الجبل، وقد ضخّها من جديد ضمن مسالك التوزيع القانونية، وفق ما أفاد به، اليوم الجمعة، المدير الجهوي للتجارة ببنزرت سامي البجاوي.وبين المصدر، في تصريح لـ "وات"، انه تم تحرير مجموعة محاضر اقتصادية ضدّ المخالفين الاثنين تعلّقت بالاتجار في مادة استهلاكية مدعّمة بطرق مخالفة للإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل، علاوة على منع احدهم من التزوّد وتحرير مقترح غلق للوحدة.وأضاف أن مختلف المصالح الرقابية المشتركة بالجهة، ولاسيما الفرق الرقابية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة تواصل بنسق حثيث ومشدّد حملات المراقبة على مختلف مسالك التوزيع والترويج التابعة لتجار الجملة والتفصيل وغيرها من الفضاءات، الى جانب المتابعة اللصيقة لوضعية التزوّد بمختلف المواد الاستهلاكية، ولا سيما منها السكر، وفق تأكيده.يشار إلى ان باخرة محملة بحوالي 20 الف طن من السكر لفائدة الديوان التونسي للتجارة قد رست ليلة أمس بميناء بنزرت التجاري، وينتظر الشروع اليوم في عملية افراغها وتوجيه حمولة السكر لمخازن الديوان ومنها للاستهلاك المحلي الوطني، حسب تأكيد مصدر مسؤول بالميناء لـ"وات".