بنزرت: تسخير 301 فريق رقابي مشترك وتحرير 905 مخالفات إقتصادية خلال شهر رمضان

أفاد المدير الجهوي للتجارة ببنزرت، سامي البجاوي، بأنه تم خلال شهر رمضان تسخير 301 فريق رقابي مشترك، تمكن من إجراء 5304 عمليات تفقد ميداني، أفضت الى تحرير 905 مخالفات إقتصادية و26 مخالفة صحية، أي بنسبة زيادة 21 بالمائة مقارنة برمضان الفارط.وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لـ(وات)، ان مجمل المخالفات تعلقت خاصة بعدم إشهار الأسعار والترفيع فيها، إلى جانب غياب الفوترة، وإخفاء أو إحتكار السلع، وعدم سلامة المنتوجات، والإخلال بتراتيب الدعم.وتعلقت المخالفات قطاعيا، بمجال بيع الخضر والغلال، تم في شأنها تحرير 280 مخالفة، يليها قطاع المواد الغذائية بتحرير 246 مخالفة، والمخابز والمرطبات 99 مخالفة، والملابس الجاهزة 89 مخالفة، علاوة على مجال بيع الدواجن والبيض بتحرير 73 مخالفة، واللحوم والأسماك 38 مخالفة، والباقي قطاعات مختلفة.وأضاف المدير الجهوي للتجارة، ان الفرق الرقابية المشتركة تولت خلال الفترة الليلية، وذلك انطلاقا من النصف الثاني من شهر الصيام، رفع 131 مخالفة، منها 69 شملت قطاع الملابس والأحذية، و22 تعلقت بقطاع المقاهي، و40 في قطاع المرطبات والحلويات التقليدية. كما تم خلال عمليات المراقبة الاقتصادية بمناسبة الشهر الكريم، حجز عدة منتوجات منها 1.3 طن من الخضر والغلال، و887 كلغ من الأسماك، و93 لترا من الزيت النباتي المدعّم، و250 كلغ سكر، و57 علبة تبغ، و60 كلغ سميد.وأشار ذات المصدر، الى تلقي الفرق الرقابية المشتركة الدعم الكامل من قبل رئيس اللجنة الجهوية لمراقبة الاسعار ومكافحة الاحتكار والتهريب، سمير عبد اللاوي، عبر تسخير وسائل النقل، الى جانب الدعم الادبي والاحاطة، معربا عن الدور الهام لهذه الفرق في التصدي للممارسات الإحتكارية وكل ما من شأنه المساس بالقدرة الشرائية للمواطن التونسي.