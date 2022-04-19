الرابطة الاولى - تفادي النزول - الحسم لاحقا في نظام البطولة بعد التشاور مع الاندية المعنية

قال امين موقو رئيس لجنة المسابقات بالجامعة التونسية لكرة القدم انه ستتم دعوة فرق مجموعة تفادي النزول للتشاور لاختيار نظام بطولة تفادي النزول وذلك بين اقامة بطولة من ذهاب واياب او بطولة من مرحلة واحدة وذلك قبل تحديد رزنامة المقابلات .ويذكر ان بطولة مرحلة التتويج التي ستنطلق نهاية الشهر الجاري ستقام مقابلاتها بنظام ذهاب واياب في ملاعب حماد العقربي برادس والطيب المهيري بصفاقس وبن جنات بالمنستيرواوضح موقو بمناسبة حضوره مساء اليوم بقناة التاسعة لسحب قرعة مجموعة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاول لكرة القدم انه في حال اعتماد بطولة من مرحلة واحدة في باراج تفادي النزول فسيتم اعتماد تقنية الفار في المقابلات التي ستدور في ملاعب محايدةوستشارك في مرحلة تفادي النزول فرق الاولمبي الباجي ونجم المتلوي وترجي جرجيس وامل حمام سوسةواكد موقو من جهة اخرى انه سيتم تنظيم مسابقة الكاس خلال هذا الموسم .وسيتم تحديد مواعيد الادوار المقبلة لاحقاومن جهة اخرى افاد عضو من الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة بمناسبة سحب قرعة مرحلة التتويج مساء اليوم انه سيتم يوم 21 افريل الجاري النظر في الاثارة التي تقدم بها فريق هلال الشابة ضد رئيس النادي الافريقي .ر/زهو