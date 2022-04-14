جلسة عمل للنظر في مدى تقدم أشغال تجديد شبكات التطهير بأريانة

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أفاد مصدر من بلدية أريانة، وكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن أشغال التجديد الكامل لشبكة المياه المستعملة، في إطار برنامج إعادة تهيئة البنية التحتية بمختلف أحياء وأنهج دوائر أريانة المدينة وأريانة العليا والمنازه، والتي ينجزها الديوان الوطني للتطهير، تقدمت بشكل كبير، إذ تم إلى حد الآن تجديد 36 كم من أصل 40 كم من القنوات.وأضاف المصدر أن جلسة عمل عقدت يوم 11 أفريل الجاري بمقر البلدية، وجمعت ممثلين عن البلدية وعن الديوان الوطني للتطهير، للوقوف على أسباب تعثر أشغال إصلاح الطرقات، طالب خلالها الطرف البلدي الديوان والمقاولة المكلفة بالأشغال بتدارك كل الإخلالات، وبتحديد جدول زمني واضح لاستكمال أشغال تجديد الشبكات، يتضمن تاريخ إنتهائها، حتى تتمكن البلدية من الشروع في تعبيد كل الطرقات وإصدار طلب عروض تعبيدها.ووفق ذات المصدر، فإن رئيس مديرية تونس الكبرى لديوان التطهير، أكد خلال اللقاء أن الأشغال بأحياء برج البكوش وأريانة المدينة والحي الشعبي انتهت، باستثناء شارعي علي بلهوان ومحمد صالح بلحاج التي تتطلب الحصول على التراخيص اللازمة من الإدارة الجهوية للتجهيز بأريانة، في حين تنتهي الأشغال بكل من أريانة العليا وحي الملاحة والمنزه الخامس يوم 15 ماي القادم، وتنتهي يوم 31 من نفس الشهر بحي التعمير.أما أشغال تهيئة حي النزهة، فتنتهي يوم 30 جوان القادم، فيما تستكمل الأشغال بحي المستقبل أريانة الجديدة 1و2 يوم 31 جويلية القادم، باستثناء الأشغال تحت الطريق الشعاعية X التي تتطلب الحصول على التراخيص من الإدارة الجهوية للتجهيز بتونس.وشدد المصدر على أن هذه التعهدات، تم تدوينها في محضر رسمي.وأضاف أن البلدية تتابع أيضا تقدم أشغال مشروع حماية أريانة من الفيضانات الذي تشرف عليه إدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز، وهي لازالت متواصلة إلى آجال سيقع تحديدها في جلسة عمل تعقد لاحقا.وعزت بلدية أريانة تعثر الأشغال وعدم احترام آجال الإنجاز إلى التداخل بين عدة ومصالح ومؤسسات وتقصير من قبل بعض المقاولات.جدير بالذكر أن أشغال تجديد شبكات التطهير عرفت تعثرا كبيرا، وسببت معاناة كبيرة للسكان وخاصة القاطنين بحي النزهة التي تمتد فيها الأشغال على 11 كلم من جملة 40 كلم سيتم تجديدها في مدينة أريانة، وتعد بذلك الجزء الأكبر من الأشغال التي انطلقت منذ شهر جانفي 2021. وقد بلغت كلفة هذه الأشغال التي ينفذها الديوان الوطني للتطهير بالتعاون مع بلدية اريانة والمصالح الجهوية للتجهيز ووكالة التهذيب والتجديد العمراني، على مدى 24 شهرا، نحو 19 مليون دينار.