مادبة إفطار وسهرة رمضانية تجمع بين الاطفال والمسنين في مركز رعاية المسنين بمنوبة

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جمعت مأدبة إفطار، مساء أمس السبت، المقيمين في مركز رعاية المسنين بمنوبة بألاطفال المقيمين في المركز المندمج بباردو، كما امن الشباب من فوجي الكشافة بمنوبة وباب سويقة، بنفس المناسبىة، سهرة رمضانية ساهمت في إدخال البهجة والسرور في نفوس منظوري المركز.وتشارك الاطفال والمسنون، في أجواء عائلية، وجبة الافطار، وتبادلوا الاحاديث حول أجواء شهر رمضان والانشطة، المتوفرة التي تساعدهم على تمضية الوقت، كما تخللت الامسية الرمضانية فقرات موسيقية متنوعة.وتاتي هذه المبادرة، وفق ما أكده ل(وات) المندوب الجهوي للمراة، علي بلهادي، في إطار المساهمة فى فك العزلة عن نزلاء المركز بعد تخفيف الاجراءات الصحية، والسماح بحضور عدد محدود من المسنين لمثل هذه المناسبات.كما تندرج في سياق الحرص على ضمان توازن المسنين النفسى والعاطفى، وتجسيم ترابط الاجيال بين جميع الشرائح العمرية وذلك بعد سنتين من اجراءات جائحة كورونا المشددة، والتقيد بالبروتوكول الصحي لحمايتهم من عدوى الوباء ومخاطر الاصابة به.يذكر أن مركز رعاية المسنين بمنوبة شهد، منذ شهر مارس المنقضي، انطلاق اشغال مشروع تطوعي لجمعية الفنانات المغاربيات وعدد من المساهمين، يتمثل في تهيئة المشرب بتبليط المدخل، وإعادة تزويق الجدران والوحدات الصحية به، وهي اشغال لا تزال متواصلة بنسق حثيث، وفق تاكيد رئيسة الجمعية، سارة بن عيسى.