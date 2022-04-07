وزارة الشؤون الثقافية تنعى الأستاذ والممثل المسرحي البشير خمومة


Publié le Jeudi 07 Avril 2022 - 14:32 قراءة: 0 د, 23 ث
      
فقدت الساحة الثقافية والمسرحية اليوم الممثل المسرحي البشير خمومة بعد صراع مع المرض.

...

وفي بلاغ صادر اليوم، نعت وزارة الشؤون الثقافية، بكل حسرة وأسى، الممثل والأستاذ الفقيد الذي كانت له مسيرة زاخرة بالعطاء على ركح الفن الرابع.

والراحل هو أصيل ولاية بنزرت، ومن خرّيجي المعهد العالي للفن المسرحي. وترك عديد الأعمال الهامة التي شارك فيها من أهمها مسرحية "درغوث باشا" مع الراحل المنصف السويسي.
..

كما شغل الفقيد البشير خمومة خطة مدير سابق لدار الثقافة منزل بورڨيبة.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 244180



En continu

Toutes les news
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
الخميس 07 أفريل 2022 | 6 رمضان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:18 18:49 15:58 12:28 05:57 04:27
Babnet
21°
 Babnet21° Babnet % 37 :الرطــوبة
تونــس Babnet13°
8.23 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
21°-1325°-1124°-1219°-1124°-10
  • Avoirs en devises
    22767,4

  • (7 avril)
  • Jours d'importation
    122
  •              1 € = 3,28585 DT        1$ =2,98125 DT
  • Solde Compte du Trésor   (7 avril)   1638,2 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   