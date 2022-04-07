وزارة الشؤون الثقافية تنعى الأستاذ والممثل المسرحي البشير خمومة

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فقدت الساحة الثقافية والمسرحية اليوم الممثل المسرحي البشير خمومة بعد صراع مع المرض.وفي بلاغ صادر اليوم، نعت وزارة الشؤون الثقافية، بكل حسرة وأسى، الممثل والأستاذ الفقيد الذي كانت له مسيرة زاخرة بالعطاء على ركح الفن الرابع.والراحل هو أصيل ولاية بنزرت، ومن خرّيجي المعهد العالي للفن المسرحي. وترك عديد الأعمال الهامة التي شارك فيها من أهمها مسرحية "درغوث باشا" مع الراحل المنصف السويسي.كما شغل الفقيد البشير خمومة خطة مدير سابق لدار الثقافة منزل بورڨيبة.