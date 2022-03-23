المنستير: قاضي الأسرة يصدر مأموريتين لتمكين طفلين ضحيتي عنف مسلط من الأب من المتابعة النفسية

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أصدر، اليوم الاربعاء، قاضي الأسرة بالمنستير، "مأموريتين لعرض طفلة عمرها 8 سنوات وأخيها البالغ 4 سنوات ألقى بهما والدهما نهاية الأسبوع الفارط من أعلى سطح بمنطقة منزل كامل على الطب النفسي للأطفال للوقوف على وضعيتهما الصحية والنفسية وتمكينهما من المتابعة النفسية اللازمة"، وفق ما ذكره المندوب الجهوي لحماية الطفولة بالمنستير، كمال عبد اللاوي.وأكد عبد اللاوي، في تصريح أفاد به، اليوم الاربعاء، لـ(وات)، أنّه عاين الوضعية الصحية للطفلة ضحية العنف، مشيرا إلى أنها "مستقرة حاليا بعد خضوعها لعملية جراحية على مستوى الرأس وتجاوزها المرحلة الحرجة"، حيث تم نقلها من قسم العناية المركزة إلى قسم طب جراحة الأعصاب بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير.وبخصوص الطفل، بيّن ذات المصدر، أنّه وقع تأمينه مع والدته بمقر إقامتهم وهو في وضعية صحية ونفسية جيّدة، لافتا إلى أنهم بصدد متابعة وضعية الطفلين عن كثب مع المختصين في الشؤون الاجتماعية .من جانبه، أوضح الكاتب العام للنقابة الجهوية لقوّات الأمن الداخلي، مراد بن صالح، أنّ وقائع الحادثة تعود إلى الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت الماضيين، حيث قامت وحدات الحرس الوطني في إطار حملة أمنية، بمداهمة المنزل المذكور، لإلقاء القبض على شخص مفتش عنه وصادرة بشأنه 8 مناشير تفتيش من أجل العنف وبيع الخمر خلسة (الأب)، وابنه البالغ 21 سنة والذي تعلق به 28 منشور تفتيش من أجل الإعتداء بالعنف والسرقات وبيع الخمر خلسة وعدّة جرائم أخرى.وأضاف بن صالح، أنّ الأب عمد، آنذاك، إلى إلقاء طفليه من أعلى السطح، مما تسبب في إصابات متفاوتة الخطورة للطفلة وكسر على مستوى الجمجمة، في حين تمكنت الوحدات الأمنية من إنقاذ الطفل في اللحظة الأخيرة. وقد ألقي القبض على الأب، فيما تحصن ابنه بالفرار.