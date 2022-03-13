عرض " هطايا وعطور الجبل" بمحطة الفنون بمنطقة البحر الازرق بالمرسى

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ضرب سكان البحر الأزرق بالمرسى، اليوم الاحد، موعدا مع عرض " هطايا وعطور الجبل" الذي احتضنته محطة الفنون بالمنطقة بالتعاون مع المركز الثقافي للفنون والحرف بجبل سمّامةومثل هذا العرض فرصة للتعرف على تراث رعاة جبل "سمّامة" من ولاية القصرين، وسط غرب، وذلك من خلال معرض الصناعات اليدوية والفنون الحرفية وتذوق الاكلات الجبلية على غرار "المبسس" وكعابر الزقوقو والفطائر الجبلية ومعجون التين الشوكي وغيرها.كما استمتع الحاضرون بعرض فني يقدمه رعاة سمّامة لإحياء ذاكرتهم وترحالهم من الجريد إلى فريڨة عبر جبال القصرين تجلّت من خلال تنوع المعزوفات، الركروكي والحجالي والدرازي ومختلف الطقوس الموسيقية التي ترافق سهرات سكان الجبال.وازداد جمال عرض "هطايا وعطور الجبل" بانتشار روائح عطور الاكليل وتقطير زيت الاكليل، ليعيش زوّار هذا الفضاء عرضا شاملا ومتكاملا اختلطت فيه الروائح والعطور الحقيقية لغابة جبل سمامة بالإنصات الى الموسيقى والايقاعات وتذوق الذ ما تعده نساء المناطق الجبليةوأوضح مدير المركز الثقافي الجبلي بسمامة، عدنان الهلالي في تصريح لـ"وات"، ان هذا العرض يهدف الى تقديم حكاية "جبل سمامة" بطريقة مختلفة، بعيدا عن الإرهاب، وبث الامل لدى سكان المنطقة ومختلف المناطق الأخرى والتعريف بالحياة الجبلية والإبداعات والحرف والفنون والغناء والرقص الذي يميز هذه المنطقة الجبلية.وأضاف انّ هذا العرض قد شارك في عدة تظاهرات أخرى على غرار مهرجان الدولي للواحات ومهرجان سيدي عبيد وبمناطق أخرى بالمكناسي والجريد وبعدد من الفضاءات الجامعيةكما سيشارك عرض " هطايا وعطور الجبل"، الذي وضع تصوره بالتعاون مع مصممين وفنانين تونسيين واجانب، خلال الأيام القليلة القادمة في مؤتمر منظمة افاق ببيروت